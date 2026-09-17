Un feroz incendio destruyó un antiguo galpón comercial en el barrio Ampliación Palmar de Córdoba. Cinco familias sufrieron un desgarrador episodio durante la tarde del miércoles al perder sus viviendas. Los ocupantes vieron cómo el fuego devoraba sus hogares y pertenencias en cuestión de minutos. “Quedamos con lo puesto porque el fuego arrasó con todo”, expresó una de las damnificadas.

El siniestro se dio en un inmueble de 900 metros cuadrados ubicado en la esquina de Machoni y Alcaraz. Las llamas se extendieron velozmente por la presencia de divisiones de madera y materiales inflamables. Diez habitaciones terminaron totalmente calcinadas mientras las familias intentaban escapar del peligro.

¿Cómo fue el incendio en Córdoba?

El humo negro cubrió la zona e hizo sonar las alarmas en todo el vecindario. La rápida evacuación espontánea evitó víctimas fatales o heridos de gravedad durante la contingencia. Muebles, ropas y documentos quedaron reducidos a cenizas en pocos momentos. “No sabemos dónde nos vamos a meter”, lamentó desesperada una madre de la zona.

Cuatro dotaciones de bomberos de la policía trabajaron durante horas para controlar el foco ígneo. Los profesionales desplegaron un operativo para impedir la propagación del fuego a casas colindantes a la vez que distintos residentes recibieron asistencia del servicio médico 107 por severa inhalación de monóxido de carbono. Las autoridades confirmaron que ningún afectado requirió traslado posterior a centros hospitalarios.

“Solo atiné a sacar a mi hija de mi casa”, relató otro vecino afectado.

¿Qué dicen las investigaciones sobre el incendio?

La edificación afectada funcionaba años atrás como un concurrido centro comercial de la zona, pero luego, distintas familias en situación de vulnerabilidad convirtieron el espacio en su residencia permanente. La precariedad del lugar facilitó el avance destructivo del fuego a lo largo del predio que se había vuelto un hogar hacía más de 17 años.

Los bomberos iniciaron las pericias técnicas para determinar el origen exacto del voraz siniestro. Una de las hipótesis principales apunta a un cortocircuito en una de las habitaciones traseras. Las instalaciones eléctricas deficientes habrían detonado la falla inicial según los testimonios recopilados.

Los peritos advirtieron sobre un peligro inminente de derrumbe en la estructura dañada. La Policía mantiene la zona perimetrada para resguardar la seguridad de los transeúntes mientras que el personal de Defensa Civil inspeccionó las ruinas e instruyó a los damnificados sobre los pasos legales.

Los habitantes aguardan respuestas oficiales mientras permanecen asentados a la intemperie.

Las familias reclaman asistencia estatal urgente ante la pérdida total de su único patrimonio. Los niños perdieron la totalidad de sus útiles escolares y vestimentas para asistir a clases.

La comunidad barrial comenzó a organizar colectas de ropa, alimentos y elementos de primera necesidad. Por su parte, el Municipio analiza alternativas de alojamiento transitorio para asistir a las personas desamparadas.