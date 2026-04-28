La posible incorporación de 24 aviones caza F-16 por parte de Perú volvió a poner el foco en el equilibrio militar en América Latina. La operación, impulsada por la Fuerza Aérea del Perú, se analizó como una decisión estratégica en medio de tensiones políticas internas y con impacto en la región. El proceso de adquisición involucró negociaciones con la empresa estadounidense Lockheed Martin, fabricante de estos aviones, considerados entre los cazas más utilizados a nivel global. La decisión se dio en un contexto de debate interno sobre la conveniencia de avanzar con el contrato. De acuerdo con versiones vinculadas al proceso, una autoridad militar sostuvo que la operación representaba una oportunidad única, difícil de repetir en el corto plazo. Según esa postura, postergar la decisión podría haber significado esperar décadas para retomar un proyecto similar. El viernes 17 de abril, el entonces presidente interino José María Balcázar anunció que la firma del contrato sería postergada. Sin embargo, pocos días después, la Fuerza Aérea avanzó con la suscripción del acuerdo con Lockheed Martin, en una decisión que reflejó diferencias dentro del propio gobierno. Este movimiento también estuvo influenciado por el escenario político, ante la posibilidad de cambios en la conducción del país que podrían haber modificado la continuidad del proyecto. Los F-16 Block 70 forman parte de una versión modernizada del histórico caza, con mejoras en radar, aviónica y sistemas de combate, lo que permite ampliar sus capacidades operativas. Su incorporación apuntaría a renovar la flota aérea peruana y fortalecer su capacidad de defensa, en línea con otros países de la región que han avanzado en procesos similares de modernización. La eventual compra de estos aviones se enmarca en un proceso más amplio de actualización militar en América Latina, donde distintos países evalúan modernizar sus fuerzas armadas. En este contexto, decisiones como la de Perú generan atención tanto a nivel regional como internacional, especialmente por el tipo de tecnología involucrada y su impacto en el equilibrio estratégico.