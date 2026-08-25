San Juan se prepara para una jornada marcada por la llegada de un fuerte episodio de viento zonda, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, aumento de la temperatura y condiciones de extrema sequedad.

El fenómeno comenzará a sentirse durante la tarde y se intensificará hacia la noche, cuando también podría reducirse la visibilidad por la suspensión de polvo.

El Zonda se hace sentir en San Juan: ráfagas de hasta 70 km/h y un brusco cambio del tiempo

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un episodio de viento Zonda que impactará en gran parte del territorio sanjuanino. Durante la jornada se prevé un progresivo deterioro de las condiciones meteorológicas, con vientos que aumentarán su intensidad hacia la tarde y noche.

Las velocidades sostenidas podrían ubicarse entre los 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas más fuertes podrían alcanzar o superar los 70 km/h en diferentes zonas.

El viento Zonda suele generar cambios abruptos en las condiciones ambientales y, en este caso, llegará acompañado por temperaturas elevadas. Se espera que el termómetro ascienda hasta los 29°C, en una combinación de calor, viento y aire seco que podría sentirse con fuerza en la provincia.

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Temperaturas de 29°C, polvo en el aire y baja visibilidad: así será el impacto del fenómeno

Uno de los principales efectos del Zonda será el fuerte aumento de la temperatura y el descenso de la humedad relativa . El ambiente seco, combinado con las intensas ráfagas, favorecerá la suspensión de polvo y partículas, lo que podría reducir la visibilidad en rutas, caminos y sectores urbanos.

Esta situación podría complicar especialmente a quienes deban conducir durante el período de mayor intensidad del fenómeno. Por eso, se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y prestar especial atención a posibles obstáculos o elementos desplazados por el viento.

Además, las fuertes ráfagas podrían provocar la caída de ramas, el desplazamiento de objetos que no estén asegurados y dificultades en zonas expuestas.

Alerta por el Zonda en San Juan: las recomendaciones para evitar riesgos durante las fuertes ráfagas

Ante la llegada del fuerte viento, las autoridades aconsejaron evitar la exposición prolongada al aire libre y tomar recaudos para reducir posibles riesgos . También recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, como elementos ubicados en patios, balcones y espacios abiertos.

Otro de los puntos centrales es evitar encender fuego bajo cualquier circunstancia. La sequedad ambiental y la intensidad del viento pueden favorecer la rápida propagación de un foco ígneo y aumentar el riesgo de incendios.