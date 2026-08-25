A través de la Disposición 7831/2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de un conocido aceite de oliva de todos los supermercados por faltas graves al código alimentario que podrían devenir en un eventual riesgo para los consumidores argentinos.

La medida publicada en el Boletín Oficial detalló que se trata de un producto “apócrifo” que no contiene el etiquetado correspondiente, lo que lo coloca automáticamente en la lista de alimentos ilegales para su consumo y comercio.

Qué dice la Disposición 7381 sobre este aceite de oliva

ANMAT realizó investigaciones que determinaron que no cumplía con los requisitos de rotulado, de manera que se exigió el retiro de este producto:

“Aceite de oliva extra virgen, marca: Olivos de Arauco, Origen: Departamento Arauco, Provincia de La Rioja, RNE N° 18000661, RNPA N° 18004900”

El organismo encargado de cuidar la salud de los argentinos prohibió el insumo “en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos”.

El motivo principal es que “ carecen de registros de establecimiento y de producto ”, por lo que no se puede garantizar la trazabilidad de la producción.

Los productos tenían un RNE y un RNPA existentes, pero al consultar a la firma, pertenecía a otra razón social que no lo aceptó como propio ni como válidos.

El aceite de oliva que ordenó prohibir la ANMAT.

Qué decisión tomó ANMAT respecto a este producto

El organismo decidió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional. La medida también aplica para plataformas de venta en línea “en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”.

El organismo señaló que “no se puede garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente ni su inocuidad”.

Protocolo para productos falses de ANMAT

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron.