La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó que este sábado 27 de junio, el asteroide (152637) 1997 NC1 realizará su acercamiento más próximo a la Tierra en cuatro siglos.

El objeto, que se estima tiene un diámetro entre 700 metros y 1,6 kilómetros , no representa ningún riesgo de impacto. Pero podrá observarse con telescopios y binoculares astronómicos desde distintas regiones del planeta.

El momento exacto del sobrevuelo

El punto de máxima proximidad se producirá a las 11:14 UTC del sábado, cuando el asteroide se encontrará a 2,56 millones de kilómetros de la Tierra —unas 6,6 veces la distancia que nos separa de la Luna—. Según la ESA, no volverá a acercarse tanto hasta 2133.

Ese instante preciso caerá durante las horas diurnas en gran parte del mundo, por lo que no coincidirá necesariamente con las mejores condiciones de observación. Las oportunidades varían según la región:

Argentina: la ventana ideal se abre la noche del 27 al 28 de junio , una vez que el asteroide se desplace hacia el cielo austral.

España y México: la madrugada del 26 al 27 de junio ofrece las condiciones más favorables.

Estados Unidos: también la noche del 26 al 27, con mayor claridad antes del amanecer.

NASA observa asteroide 2024 YR4 y activa protocolos de defensa planetaria. (foto: archivo).

El objeto permanecerá visible durante varios días tras el máximo acercamiento, aunque irá perdiendo brillo progresivamente y cambiando de posición.

Qué se verá y cómo encontrarlo

A pesar de sus dimensiones —mayores que las de cualquier rascacielos—, desde la Tierra el 1997 NC1 se percibirá únicamente como un tenue punto de luz. La ESA estima que alcanzará una magnitud cercana a 10, comparable a la de Neptuno: invisible a simple vista, pero detectable con instrumental óptico.

Con telescopio o binoculares, el asteroide se desplazará lentamente entre las estrellas a razón de unos 40 segundos de arco por minuto, lo suficiente para notar el movimiento tras algunos minutos de observación, mientras el resto del firmamento permanece fijo.

En el momento de máxima cercanía, el objeto se ubicará en las inmediaciones de las constelaciones de Ofiuco y Serpens Cauda, al sur de la estrella Vega. Para localizarlo con precisión, la opción más práctica es recurrir a aplicaciones de astronomía como Stellarium, Sky Tonight o SkySafari: basta con ingresar “1997 NC1” para obtener su posición exacta desde cualquier ciudad.