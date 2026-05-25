El asteroide Apophis está bajo vigilancia de la NASA: de qué se trata (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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En esta noticia Cuándo y a qué distancia pasará Apophis cerca de la Tierra

El asteroide (99942) Apophis será uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de la década cuando pase cerca de la Tierra en 2029. Este objeto, con un diámetro aproximado de 340 metros, ha estado bajo un riguroso monitoreo desde su descubrimiento en 2004.

Las observaciones recientes han corroborado que no conlleva un riesgo de impacto, sin embargo, su proximidad lo convierte en un fenómeno único para la ciencia y el público en general.

Además, este acercamiento brindará la oportunidad a los astrónomos para estudiar el comportamiento de los asteroides cercanos y cómo la gravedad terrestre puede influir en su trayectoria y rotación. Este evento será visible desde diversas regiones del planeta sin requerir telescopio, lo que representará una oportunidad excepcional para los aficionados a la astronomía.

Cuándo y a qué distancia pasará Apophis cerca de la Tierra

El evento histórico de Apophis se producirá el 13 de abril de 2029, momento en que el asteroide se acercará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Esta proximidad lo colocará más cerca que varios satélites geoestacionarios, una circunstancia peculiar para un objeto de semejante envergadura.

La notable cercanía de Apophis brindará la oportunidad de examinar su superficie y rotación con detalle, así como de evaluar cómo la gravedad terrestre podría influir en su trayectoria. Los investigadores han subrayado que este suceso constituye uno de los acercamientos más próximos jamás documentados para un asteroide de gran tamaño.

Este fenómeno se prevé como un evento astronómico excepcional, dado que asteroides de tal dimensión rara vez se aproximan a la Tierra.