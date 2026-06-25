Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 25 de junio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este jueves 25 de junio estará marcado por un incremento generalizado de las lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán durante las horas de la tarde y la noche, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales ante posibles afectaciones por crecientes súbitas, inundaciones y dificultades en la movilidad.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este jueves, el Ideam prevé los mayores acumulados de lluvia en sectores de:

Sur de Magdalena.

Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Antioquia.

Centro y sur de Santander.

Oriente de Norte de Santander.

Boyacá.

Cundinamarca.

Norte de Tolima.

Sur de Huila.

Risaralda.

Chocó.

Centro y oriente de Cauca.

Caquetá.

Putumayo.

Guaviare.

Vaupés.

Amazonas.

Guainía.

Meta.

Oriente de Vichada.

Casanare.

Norte de Arauca.

Según el pronóstico, las lluvias más fuertes se presentarán principalmente entre la tarde y la noche, cuando aumentará la actividad atmosférica en buena parte del país.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 25 de junio. Shutterstock

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El aumento de las precipitaciones también alcanzará diferentes sectores de la Orinoquía y la Amazonía, donde se esperan lluvias de variada intensidad durante la jornada.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un incremento de la nubosidad acompañado por la posibilidad de algunos chubascos, especialmente en áreas cercanas al territorio insular.

Las lluvias continuarán durante el viernes

El Ideam anticipó que el viernes 26 de junio continuará la tendencia al incremento de las precipitaciones, por lo que varias regiones podrían completar cerca de 48 horas bajo condiciones lluviosas.

Durante esa jornada serán probables lluvias y tormentas eléctricas en distintos momentos del día en departamentos como Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Asimismo, durante la tarde y la noche las precipitaciones volverán a concentrarse en sectores de Magdalena, Bolívar, Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Putumayo.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias de moderadas a fuertes, especialmente en cercanías de la isla de San Andrés.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: