Usar vinagre en las paredes: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

El vinagre guarda un truco que pocos conocen y que puede ahorrar horas de esfuerzo: aplicado sobre las paredes, ayuda a retirar el papel pintado que lleva años pegado sin necesidad de raspar con fuerza. Un uso inesperado para un producto que casi siempre se asocia únicamente a la cocina o a la limpieza del hogar.

Aunque suele reservarse para aliñar o para tareas de limpieza básicas, el vinagre es un aliado muy versátil para otras labores domésticas. Y una de las más curiosas aparece, precisamente, cuando llega el momento de renovar una habitación y toca enfrentarse a ese papel adherido a la pared que se resiste a salir.

Para qué sirve el vinagre a la hora de quitar el papel pintado

El vinagre sirve para reblandecer el pegamento que mantiene el papel unido a la superficie. La preparación es sencilla: se mezcla una parte de vinagre con dos o tres partes de agua caliente y se reparte sobre el revestimiento con una esponja o un pulverizador.

Después hay que dejar actuar la solución durante unos 15 minutos. La humedad penetra poco a poco en el papel y afloja el adhesivo, lo que permite levantarlo con mucha más facilidad. Así se evita tener que raspar con demasiada fuerza y se reduce el riesgo de estropear el yeso o la superficie que queda debajo.

La explicación tiene que ver con la naturaleza del producto. El vinagre es ligeramente ácido, y esa acidez ayuda a disolver y ablandar los adhesivos y las colas que sujetan el papel. Combinado con agua caliente, hace que un pegamento antiguo vaya perdiendo resistencia poco a poco.

El paso a paso para realizar el truco del vinagre en la pared.

Cómo aplicar el truco sin dañar la pared

El método funciona especialmente bien cuando antes se hacen pequeñas perforaciones o cortes superficiales en los papeles impermeables o vinílicos, porque permiten que la mezcla llegue hasta el adhesivo. Eso sí, conviene hacerlo con cuidado para no marcar la pared.

También es recomendable probar primero la solución en una zona pequeña y poco visible. No todas las pinturas, revestimientos ni adhesivos reaccionan igual, y una pared con problemas de humedad o de materiales delicados podría necesitar otro procedimiento.

Un matiz importante: la función del vinagre es servir de ayuda temporal durante la retirada del papel, no quedarse aplicado sobre la pared. Una vez eliminado el revestimiento, la superficie debe limpiarse y secarse bien antes de volver a pintar o colocar un nuevo papel.

Otros usos del vinagre más allá de la cocina

El del papel pintado no es el único uso alternativo de este producto. El vinagre es un clásico de la limpieza del hogar, y sirve para muchas más tareas de las que se suele pensar:

Limpiar cristales y espejos: rebajado con agua, deja las superficies sin marcas ni restos, y se puede aplicar con un pulverizador.

Eliminar la cal: su acidez ayuda a disolver los restos de cal en grifos, mamparas o el interior de la cafetera y el hervidor.

Neutralizar olores: un recipiente con vinagre en una estancia ayuda a absorber los malos olores, y también sirve para refrescar el interior de la nevera.

Suavizar la ropa: añadido al último aclarado de la lavadora, actúa como suavizante natural y ayuda a fijar los colores.

Eso sí, conviene tener en cuenta una precaución: el vinagre no debe usarse sobre superficies delicadas como el mármol, el granito u otras piedras naturales, porque su acidez puede dañarlas. En esos casos, es mejor recurrir a productos específicos.