¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en distintas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.

En este espacio vas a encontrar los resultados de la Quiniela de Montevideo, que se sortea dos veces al día. Actualizamos los números ganadores de la tarde y de la noche para que los tengas al instante.

Conocé las cifras seleccionadas este martes, 9 de diciembre de 2025 en la matutina y nocturna.