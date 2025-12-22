En esta noticia ¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Montevideo del lunes, 22 de diciembre de 2025.