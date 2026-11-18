El Ministerio del Interior presentó ayer las cifras de delitos de violencia doméstica y violencia basada en género, registrados entre enero y octubre de 2026.

En ese período de 10 meses se registraron 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que equivale a 114 denuncias por día, una cada 13 minutos, señala el informe.

Uruguay registró 16 homicidios de mujeres por violencia basada en género y 13 tentativas entre enero y octubre de 2026, según los datos presentados por el Ministerio del Interior en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Si se suman los homicidios y las tentativas, el informe señala que cada 10 días se intentó matar o se mató a una mujer por su condición de tal.

“Nosotros siempre decimos que una muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer ya es grave”, aseguró la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

La jerarca llamó a cambiar como sociedad en relación a la violencia basada en género. Hubo una tentativa más que en el período anterior, pero se debe considerar que hay casos que no configuran intentos de femicidio, pero son agresiones que ocasionan lesiones importantes. “No vamos a descansar hasta que el número sea cero”, aseguró Zabaleta.

Entre los agresores investigados por la Policía y la Fiscalía, el 73% no tenía antecedentes penales. Además, entre los indagados, el 73% fue imputado y el 20% cometió suicidio.

Asimismo, en el 87% de los casos de femicidio no había denuncias previas y en el 13% donde sí se registraron denuncias, no se aplicaban medidas cautelares de protección al momento del crimen, destaca el informe oficial.

Policía de Uruguay Fuente: Ministerio del Interior

En el 56% de los casos víctima y victimario convivían al momento del femicidio, en el 31% nunca convivieron y en el 13% de los casos convivieron con anterioridad pero ya no lo hacían al momento del femicidio o intento de asesinato.

Delitos sexuales y tobilleras

El informe del Ministerio del Interior indica que el 81% de las víctimas de abuso sexual, violación o atentado violento al pudor son mujeres. Este delito bajó 5,4% respecto al 2025, siempre considerando el período enero-octubre.

Otro de los datos del informe muestra un aumento de las denuncias por divulgación de imágenes de contenido íntimo. Entre enero y octubre se registraron 232 casos, un 81% más que en igual período de 2025, cuando habían sido 128. El 85% de las víctimas fueron mujeres.

La directora de Políticas de Género vinculó este crecimiento con una mayor recepción de denuncias y con el trabajo de información dirigido a la población para que conozca cómo y dónde acudir.

Explicó que todavía existen prejuicios que pueden impedir que las víctimas denuncien, como creer que ya no pueden hacerlo si borraron las imágenes. “Estamos haciendo un trabajo para llegar a la gente, explicarle que puede denunciar y orientarla sobre en qué aspectos debe fijarse”, indicó.

Violencia Fuente: a

El informe del Ministerio del Interior también muestra un aumento constante, año tras año, de la aplicación de tobilleras electrónicas para el control y la vigilancia del agresor, que prácticamente en su totalidad (95%) son hombres.

Durante los primeros 10 meses de 2026 se registró la cifra más alta de casos en el programa de tobilleras electrónicas.

Zabaleta explicó que actualmente hay más de 2.500 casos activos y durante el año pasaron por el sistema más de 4.600 casos, entre nuevas conexiones y reconexiones. Aseguró que no existe faltante de dispositivos.