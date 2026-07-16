El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Cooperativa Entre Manos firmaron un convenio para capacitar a mujeres privadas de libertad en el arte del tejido, una iniciativa que combina formación laboral, inclusión social y reciclaje de mercadería incautada.

La propuesta —descrita por autoridades como la continuidad de una práctica ya desarrollada— busca ofrecer herramientas concretas para la reinserción y producir artículos destinados a instituciones que los necesitan, como escuelas públicas.

Según Ana Juanche, directora del INR, el programa contempla la renovación de una experiencia previa en la que se trabajó con materiales textiles reciclados. “Es un convenio que nos ilusiona mucho. En realidad es la renovación de una práctica de trabajo que ya se ha desarrollado: con materiales textiles reciclados se producen estos tejidos a dos agujas y a crochet”, señaló Juanche, destacando el valor formativo y productivo de la actividad.

La capacitación será impartida por emprendedoras de la comunidad, quienes aportarán conocimientos técnicos y experiencia en la elaboración de piezas textiles. Entre los productos previstos figuran cartucheras y otros artículos pequeños que serán destinados a escuelas públicas y otras instituciones sociales, generando un canal concreto para que el trabajo realizado se traduzca en beneficio social.

La iniciativa también responde a una problemática legal y ambiental. Virginia Cervieri, presidenta de la organización Be Green Take Action, explicó que la normativa de marcas obliga a la destrucción de productos falsificados. “Lo que estamos haciendo con Be Green Take Action es reciclando (…) son productos textiles realizados con mercadería que ha sido incautada en nuestro país y que, en vez de destruirse de otra forma y tener otro destino, hoy se le está dando una segunda vida”, afirmó Cervieri. De este modo, mercancía que debía ser eliminada pasa por un proceso de transformación con valor social y ecológico.