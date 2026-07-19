Licencia de conducción: el Ministerio de Transporte se las retirará a quienes incumplan esta ley

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Es imperativo que los ciudadanos comprendan que la licencia de conducción representa un documento esencial en su vida cotidiana. En este contexto, el Gobierno de Colombia ha implementado una nueva señal vial cuya infracción puede resultar en la suspensión del permiso para conducir en todo el territorio nacional.

El documento que permite la circulación de un vehículo está sujeto a diversas normativas establecidas. Es obligatorio no solo mantener actualizada la información requerida por las autoridades —desde los datos más relevantes hasta los más sencillos—, sino también respetar la señalización vial y cumplir con las responsabilidades asociadas a una conducción responsable.

En este sentido, resulta crucial estar alerta a los cambios que realicen el Gobierno y las entidades pertinentes respecto a las nuevas señales viales, ya que el desconocimiento o incumplimiento de dichas normas puede ocasionar severas sanciones.

Razones por las que te pueden quitar la licencia de conducción

Los operadores de otros vehículos que accedan a el área de motovías estarán sujetos a multas y, en situaciones severas, podrían enfrentar la revocación de su licencia de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte han efectuado el anuncio de una actualización del Manual de Señalización Vial, el cual incorpora nuevos diseños verticales que se empezaron a implementar desde abril del presente año.

Adiós a la licencia de conducir: nuevas señales de tránsito y sanciones para conductores. Archivo El Cronista

Guía de requisitos para tramitar la licencia de conducción en Colombia

Para obtener el permiso de conducir en el país, es indispensable cumplir con los siguientes criterios:

Aprobar el curso teórico-práctico en un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado por el Gobierno.

Contar el documento nacional de identidad original y vigente .

Cumplir con la edad mínima establecida: 16 años para motocicletas y 18 para automóviles.

Efectuar la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) .

Pagar los derechos y tarifas del trámite ante la autoridad de tránsito respectivamente.

Acreditar la habilidad de leer y escribir .

Superar satisfactoriamente el examen médico correspondiente.

Vigencia de la licencia de conducción para vehículos particulares

Conductores menores de 60 años: 10 años.

Conductores entre 60 y 80 años: 5 años.

Conductores mayores de 80 años: 1 año.

Para vehículos de servicio público