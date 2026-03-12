Aerolíneas Argentinas Cargas (AAC ex TCA) dio un paso decisivo hacia la transformación digital con el lanzamiento de un sistema de gestión de turnos diseñado para ordenar el flujo de camiones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los cambios buscan aliviar un escenario de tensión operativa por la explosión de volumen que atraviesa la terminal: el segmento Courier alcanzó un récord histórico, con una facturación promedio mensual que saltó de u$s 631.000 a u$s 2 millones, representando ya el 10% de los ingresos totales de la operación. En términos generales, se alcanzó un pico de 341 toneladas diarias y el procesamiento de 26.556 bultos por jornada, en octubre, lo que implica un incremento del 246% en la cantidad de bultos respecto al año anterior. A mediados de 2025, la Aduana tomó una decisión que cambió la dinámica operativa: la eliminación de la “salida anticipada”. Este mecanismo, que agilizaba el flujo, fue dado de baja ante el incremento de anulaciones administrativas que saturaban al organismo. Esta decisión generó un cuello de botella crítico, con camiones colapsando la terminal y mercaderías demoradas por más de un mes, lo que convirtió al “turnero” digital en una herramienta clave para el sector. Sin embargo, según reportan los usuarios, el debut del “turnero” para el retiro de cargas de importación en la Rampa 4 -que inició este martes 11- ya ha generado fallas que se busca subsanar. “El nuevo sistema busca mejorar la calidad de servicio”, explicó Pablo De Maio, directivo del Centro Despachantes de Aduana (CDA) y subrayó que, en ocasiones, los sistemas nuevos presentan inconvenientes funcionales, lo que demanda buena disposición de las partes involucradas. De hecho, antes del lanzamiento se llevaron a cabo tres reuniones con las autoridades de ARCA, AAC, y referentes del CDA y la Cámara Argentina de Empresas de Servicios de Comercio Exterior (Caesce), “para mejorar el funcionamiento de los procesos de trámites de presentación y liberación de las destinaciones de importación y exportación, y seguimos trabajando en forma constante”. “CargoFlow incorpora un sistema de gestión de turnos y coordinación logística que permite a transportistas reservar horarios y recibir notificaciones sobre el estado de su operación, reduciendo tiempos de espera y mejorando la eficiencia del proceso”, explicaron desde AAC. A pesar del consenso sobre la necesidad del sistema, el CDA ya elevó reclamos por incompatibilidad de la plataforma con dispositivos iOS (iPhone y iPad). Para los operadores en rampa, la imposibilidad de gestionar turnos desde sus equipos móviles habituales representa una traba adicional. Desde la terminal confirmaron que trabajan en un parche de compatibilidad y recomiendan, mientras tanto, operar desde navegadores de escritorio o Android. Por su parte, los despachantes recomiendan descargar el “Manual de uso” para reducir al mínimo los errores. “La solución representa un nuevo paso en el proceso de transformación digital integral que se viene desarrollando en la terminal de cargas”, indicaron desde la Terminal y contaron que comenzó con la digitalización del sistema de exportaciones, continuó con la implementación del turnero para exportación, luego avanzó con la digitalización de los procesos de importación y ahora sumó la gestión digital de turnos para esta operación. “Con esta iniciativa, buscamos ordenar el flujo de transportes, optimizar la asignación de recursos, agilizar las operaciones y fortalecer la coordinación entre los distintos actores de la cadena logística, consolidando un modelo operativo más eficiente, planificado y basado en datos”, precisaron a El Cronista. Para los operadores que necesiten retirar carga de importación, el proceso se ha unificado bajo la interfaz de CargoFlow. El paso a paso es el siguiente: Más allá del software, las gestiones del CDA han logrado destrabar otros puntos críticos de la operatoria diaria. A partir del próximo lunes 17 de marzo la Aduana Ezeiza ampliará el horario de presentación de carpetas de Importación y Exportación, extendiéndolo de 07:00 a 18:00 hs. Asimismo, se logró una reducción drástica en los tiempos de espera para las cargas con Canal Naranja. Por resolución, estos procesos podían demorar hasta 72 horas; tras las nuevas negociaciones, el compromiso es que el despacho se realice en un máximo de 24 horas.