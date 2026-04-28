La búsqueda de energía limpia ha llevado a la ingeniería a lugares que hasta hace poco parecían territorio de la ciencia ficción. Japón es la última prueba. La constructora Shimizu Corporation, especializada en megaobras de ingeniería, presentó en 2013 un proyecto que plantea rodear el ecuador de la Luna con un gigantesco cinturón de paneles solares de 11.000 kilómetros de longitud y 400 kilómetros de ancho. El proyecto se llama Luna Ring y su objetivo es generar energía solar de forma ininterrumpida y transmitirla a la Tierra. El presidente del grupo de consultoría espacial de Shimizu, Tetsuji Yoshida, ha afirmado que si toda la energía del cinturón se enviase a nuestro planeta, desaparecería la necesidad de quemar carbón, petróleo o biomasa. La lógica del proyecto parte de una ventaja física que la Tierra nunca podrá igualar. En el ecuador lunar no hay atmósfera que filtre o bloquee la luz del sol, no hay nubes y no hay noche prolongada. Eso significa que los paneles siempre tendrían luz solar disponible en algún punto del anillo, permitiendo una generación continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Shimizu calcula que los paneles solares instalados en el espacio generarían hasta cinco veces más energía que los mismos paneles en la Tierra. Esa diferencia, multiplicada por la escala del proyecto, es lo que hace al Luna Ring teóricamente capaz de cubrir la demanda energética global. El sistema de transmisión es uno de los aspectos más complejos del proyecto. La electricidad generada en la superficie lunar viajará a través de cables hasta estaciones situadas en la cara visible de la Luna, es decir, el lado que siempre mira hacia la Tierra. Desde ahí, la energía se transmitiría a través de microondas o láseres de alta precisión hasta receptores en la superficie terrestre, donde se reconvertiría en electricidad utilizable. La coordinación entre la generación, la orientación y la recepción tendría que ser extremadamente precisa, y las pérdidas durante la transmisión siguen siendo uno de los principales desafíos técnicos del proyecto. A pesar de su ambición, el proyecto arrastra desde su presentación el mismo problema central: ninguna financiación. Shimizu no cuenta con el respaldo oficial de la JAXA —la agencia espacial japonesa— ni de la NASA, y nunca ha tenido un calendario de construcción definido. Los desafíos técnicos son igualmente formidables. El polvo lunar es altamente abrasivo y puede dañar la maquinaria. Las variaciones extremas de temperatura y la radiación espacial complican cualquier infraestructura industrial a largo plazo. Y la construcción de una estructura de estas dimensiones requeriría una robótica autónoma aún inexistente, ya que la presencia humana directa en la Luna seguiría siendo muy limitada. La eficiencia del sistema también genera escepticismo: las estimaciones actuales sitúan el rendimiento de la transmisión por microondas por debajo del 10%, lo que obligaría a generar cantidades enormes de energía en la Luna para que llegue una fracción útil a la Tierra. Desde Shimizu mantienen el optimismo y confían en que el avance de la tecnología espacial y el aumento de los viajes a la Luna —impulsados en parte por el programa Artemis de la NASA— acerquen el proyecto a la viabilidad. Por ahora, el Luna Ring sigue siendo una propuesta conceptual sin financiación cerrada. Lo que sí ha conseguido es señalar una dirección: la energía del futuro podría no venir de debajo de la tierra, sino de más allá de la atmósfera.