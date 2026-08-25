Tiene 150 años de historia: este tren a vapor atraviesa el país entre paisajes montañosos que recuerdan a Marte.

Para quienes buscan una experiencia única que combina historia, naturaleza extrema y un viaje en el tiempo, la provincia española de Huelva ofrece un recorrido en el tren de vapor más antiguo de España en funcionamiento.

Justamente, desde hace 150 años la locomotora “La 14” recorre paisajes sacados de Marte y que pertenecen al Parque Minero de Riotinto, el cual es un gran atractivo de Andalucía.

Como viajar por Marte: el tren a vapor que recorre paisajes montañosos y funciona desde 1875. Parque Minero Riontinto

Cómo es este ferrocarril de 150 años

Este ferrocarril turístico fue construido en 1875 y se presenta no simplemente como una reproducción contemporánea, sino como una auténtica máquina restaurada con un profundo respeto por el patrimonio industrial.

Sus vagones de madera, reconstruidos de acuerdo con los planos del siglo XIX, trasladan a los viajeros a lo largo de antiguas vías que, en su época, tenían la función de transportar minerales desde las minas hasta el puerto de Huelva.

El silbido del tren y el humo producido por el carbón crean una atmósfera inolvidable mientras se aprecian montañas y tierras rojizas que evocan el carácter del planeta rojo.

Como viajar por Marte: el tren a vapor que recorre paisajes montañosos y funciona desde 1875. Parque Minero Riontinto

Explora paisajes marcianos en Huelva a bordo de un tren antiguo

Los alrededores de Riotinto sorprenden por su coloración rojiza y relieve accidentado, resultado de siglos de actividad minera. Por esta razón, numerosos visitantes caracterizan el trayecto como “viajar por Marte”.

El tren contempla aproximadamente 10 kilómetros de ida y vuelta en su versión histórica a vapor, lo cual permite disfrutar de estos escenarios singulares desde una perspectiva privilegiada.

El Parque Minero de Riotinto se posiciona como el primer destino turístico industrial de España. Más allá del tren, la visita proporciona la oportunidad de sumergirse en siglos de historia minera a través de diversos puntos clave:

Museo Minero : recorre la historia milenaria de la minería en la zona. La visita dura alrededor de una hora.

Corta Atalaya : una impresionante mina a cielo abierto de dimensiones colosales. La visita guiada combina explicaciones geológicas e históricas.

Mina Peña de Hierro : incluye un centro de interpretación y una galería que termina en un mirador espectacular sobre la corta.

Casa 21: la antigua vivienda de los directivos británicos, conservada con mobiliario original y estilo victoriano, que permite conocer cómo era la vida cotidiana en la época.

Adicionalmente, el parque ofrece experiencias como “Marte en la Tierra”, para explorar parajes que parecen del planeta rojo, así como Riotinto Experience, un emocionante recorrido 4x4 por las minas.

Calendario y horarios de este tren: días de operación y salidas

El ferrocarril turístico opera durante prácticamente todo el año en modo diésel; no obstante, la experiencia auténtica con la locomotora de vapor está disponible únicamente los primeros domingos de cada mes entre noviembre y abril. El próximo viaje a todo vapor programado se efectuará el 2 de noviembre, con un recorrido total de 10 km.

Adicionalmente, se llevan a cabo jornadas especiales como el “Tren de la Luna” en noches determinadas y horarios específicos durante el verano. Se sugiere realizar una reserva anticipada y confirmar que el día seleccionado corresponda a los domingos de vapor.