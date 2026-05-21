El Banco Nación reafirma su posición de máximo referente del sistema financiero y lo ratifica con los números al cierre del primer cuatrimestre 2026:

20,3% de participación del mercado en préstamos al sector privado en pesos, acumulando una suba de 2,1 puntos porcentuales desde diciembre de 2025;

19,4% de incremento de los créditos en dólares;

6,8% de crecimiento en valores constantes de su cartera en términos reales (en un contexto en que el resto del mercado la redujo);

61% de aumento de los saldos del crédito privado en pesos del sistema aportado por el BNA.

Este resultado se sostiene sobre bases sólidas, por cuanto el ratio de irregularidad se ubica por debajo del promedio del mercado. A su vez, el Banco Nación amplió su oferta de alternativas de ahorro en pesos y consolidó su posición como uno de los principales captadores de depósitos en dólares.

El Banco Nación, como motor del crédito en el sistema

En este período, el sistema financiero expandió los préstamos al sector privado en pesos en $ 5,2 billones. En este contexto, la institución aportó $ 3,2 billones del total, equivalente al 61%, ratificando su rol como el principal canalizador de crédito hacia la economía real y como la entidad financiera más grande del país, con presencia en todo el territorio nacional.

El avance del Banco Nación en participación del mercado se explica, en parte, por una política de tasas competitivas sostenida en todas las líneas de préstamos. En el marco de la normalización macroeconómica en curso -con la inflación retomando una senda descendente y las tasas convergiendo hacia niveles de mayor estabilidad-, el costo del financiamiento cedió de manera sostenida, abriendo el acceso al crédito a un universo más amplio de empresas y familias.

Captación de depósitos

El Banco Nación acompañó el crecimiento del crédito con una estrategia activa en la captación de depósitos y se posiciona como uno de los principales receptores de ahorro en dólares del sistema, traccionado por la estabilidad cambiaria y la recuperación de la confianza. A su vez, en pesos, amplió y diversificó su oferta de alternativas de ahorro, respondiendo a una demanda creciente de instrumentos que acompañen la normalización macroeconómica en curso.

Préstamos en dólares

El crédito en moneda extranjera también registra un desempeño favorable, por cuanto, en un contexto de estabilidad cambiaria que reactivó la demanda de financiamiento en dólares, la entidad acompaña esa dinámica con una presencia activa en el segmento. Los préstamos al sector privado en dólares crecieron el 19,4% en el primer cuatrimestre de 2026, reflejando la recuperación del crédito en esta moneda como instrumento de financiamiento productivo. De esta manera, el Banco se posiciona como uno de los actores centrales de ese proceso.