Un simple error bancario estuvo a punto de generar un fuerte golpe económico para una panadería de San Luis, pero la situación tomó un rumbo inesperado. Una transferencia cercana al millón de pesos cayó en la cuenta equivocada y el destinatario, lejos de aprovechar la confusión, devolvió el dinero en cuestión de minutos. El gesto se volvió viral y el negocio decidió agradecerlo de una forma poco común. El episodio ocurrió cuando la dueña del comercio realizó un pago que tenía como destino una inmobiliaria. Al cargar el alias de la cuenta, un detalle mínimo cambió todo: el dinero terminó en manos de un desconocido. Al revisar el comprobante y notar que la operación no llegaba al destinatario correcto, la comerciante entró en pánico. La imposibilidad de contactar al titular de la cuenta generó preocupación. En operaciones digitales, un error de este tipo suele derivar en largos reclamos bancarios y, en muchos casos, en pérdidas difíciles de recuperar. Lo que siguió rompió con ese escenario. Apenas 20 minutos después de recibir el monto, el hombre que figuraba como receptor reenvió la totalidad del dinero. No pidió explicaciones, no hizo reclamos y tampoco se comunicó previamente con la panadería. Simplemente corrigió el error. La dueña del local contó luego que el desenlace la sorprendió por completo. La rapidez y la honestidad del gesto evitaron un problema mayor y demostraron que, incluso en operaciones digitales, la buena fe todavía existe. Conmovida por lo ocurrido, la emprendedora decidió usar las redes sociales para contar la historia. Publicó un video en el que relató el error, destacó la actitud del desconocido y pidió ayuda para encontrarlo. El objetivo no era recuperar el dinero, que ya estaba en su poder, sino agradecer el gesto de manera personal. La publicación se multiplicó en pocas horas. Usuarios de distintas provincias compartieron el mensaje y celebraron la actitud del protagonista, que hasta ese momento seguía en el anonimato. Como forma de agradecimiento, la dueña del negocio pensó en una recompensa original y ligada a su oficio. La propuesta fue clara y directa: regalarle la torta de cumpleaños durante diez años. La idea despertó simpatía y reforzó el tono positivo de la historia. Tras varios días de búsqueda y mensajes compartidos, la panadería logró dar con el hombre que devolvió el dinero. El contacto se concretó y el agradecimiento ya tiene destinatario. Desde el comercio confirmaron que el encuentro se realizará en los próximos días.