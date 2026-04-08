Muchas personas se ilusionan con recibir una transferencia bancaria por equivocación. Sin embargo, este simple error financiero puede acabar con consecuencias penales y una deuda imposible de afrontar. Esto fue lo que le sucedió a una mujer neuquina, quien se despertó con una transacción de $ 4.000.000 en su cuenta bancaria. Este presunto “golpe de suerte” acabó por traer conflictos legales y una delicada situación financiera. Por una equivocación en una transferencia, una cuenta que esperaba encontrar su saldo habitual recibió una cifra exorbitante de $ 4.000.000. La mujer beneficiada, en vez de contactar a su entidad bancaria o esperar que se revierta el movimiento, decidió actuar de manera inmediata y en pocos días adquirió una propiedad con la plata que le llegó “de arriba”. La investigación judicial reconstruyó paso a paso cómo se “esfumó” el dinero. Por un lado, destinó una parte importante para la seña de un lote; y a su vez, visitó comercios de construcción para la compra de materiales. Mientras la empresa damnificada de Neuquén intentaba rastrear los fondos y comunicarse con ella, la receptora optó por ignorar los reclamos, confiando en que el dinero ya era suyo. La Justicia Penal de Neuquén fue tajante al calificar el hecho como apropiación indebida. El fallo judicial dejó tres puntos clave que sirven como advertencia para todos los usuarios de homebanking: Ante un ingreso inesperado, el protocolo es no mover el dinero y reportarlo al banco. Como demuestra este caso, intentar obtener beneficios de la situación puede terminar en una condena penal y una deuda impagable.