Cómo recuperar el dinero de una transferencia hecha por error cuando el destinatario se niega a devolverlo. Fuente: Shutterstock

Con la utilización de las billeteras virtuales, es común que muchas personas realicen una transferencia por error a otra persona, ya sea por escribir mal el alias o el número del CBU. En ese caso, es posible que el destinatario no devuelva el dinero.

Sin embargo, sucedió un reciente caso en la provincia de Córdoba en donde una mujer solucionó un traspaso erróneo de dinero de más de $ 3.000.000. De esta manera, se supo que es posible revertir la falla.

Foto: archivo

¿Por qué es difícil recuperar el dinero de una transferencia errónea?

Una vez acreditada la transferencia (en segundos o minutos), el banco o la billetera no puede revertirla automáticamente sin el consentimiento del receptor o una orden judicial. El éxito depende en gran medida de:

La buena fe del destinatario.

La rapidez en actuar.

La intervención de entidades o autoridades.

Si el receptor se niega a devolverlo, la situación puede escalar a un caso de defraudación (inciso 2 del art. 173 del Código Penal argentino), ya que retener fondos ajenos conocidos como erróneos constituye un delito.

El caso de una mujer que envió $ 3.000.000 por error

Un caso reciente que ilustra perfectamente esta situación ocurrió en enero de 2026: una mujer de 44 años de Córdoba envió por error $ 3.426.153,42 a un hombre en Barranqueras, Chaco, al intentar pagar a una biblioteca mediante el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor).

De acuerdo a la Policía de la Provincia de Córdoba, el error tuvo lugar a partir de un fallo en el tipeo y la selección del destinatario. Después de la denuncia, agentes del Departamento Cibercrimen desplegaron herramientas de OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) para dar con el domicilio del destinatario, un hombre identificado como G.N.M.

El receptor aseguró que no conocía la existencia de esta acreditación y que tenía diferentes cuentas vinculadas a Mercado Pago. Muchas de ellas estaban bloqueadas por no validar su identidad.

Tras detectar el monto transferido, se estableció un reembolso interno para devolverlo a una cuenta activa del titular. Justamente, el hombre tuvo que recuperar el acceso a la cuenta con validación facial y autenticación de doble factor.

La solución del error de la transferencia

Finalmente, el doctor Víctor Recio, a cargo del Equipo Fiscal N.º 13, pidió devolver el dinero. Por su parte, personal del Departamento Cibercrimen apoyó esta medida y se restituyó el monto a la mujer.

Se trata de un evento muy común, tal como el caso de Verónica Acosta, quien recibió por error $ 510.236.811 del gobierno de San Luis. Si bien esperaba una cuota alimentaria de solo $ 8000, gastó casi todo en compras y envió dinero.

Por esta razón, fue detenida junto con cinco familiares, aunque luego recuperó su libertad. No obstante, la causa penal por estafa, defraudación y retención sigue abierta.