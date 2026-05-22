Terror en el reality | Un participante perdió una pierna y suspendieron el show: sus compañeros se enteraron en vivo.

La versión griega de Survivor quedó envuelta en conmoción luego de que uno de sus concursantes sufriera un grave accidente. El episodio provocó la suspensión inmediata del programa y generó un fuerte impacto entre los participantes y el público.

Stavros Floros, un joven de 22 años oriundo de la ciudad de Kavala, que integraba el reality de supervivencia más popular de Grecia. El accidente ocurrió en las inmediaciones de Isla Saona, en el Caribe dominicano, durante una actividad ajena a las pruebas televisivas, aunque las consecuencias terminaron alterando por completo el desarrollo del ciclo.

Cómo ocurrió el accidente que paralizó al reality

De acuerdo con el informe difundido por autoridades marítimas de República Dominicana, Floros estaba practicando pesca submarina cuando fue alcanzado por una embarcación turística que se dirigía hacia Isla Saona. El impacto de las hélices le provocó una amputación parcial de la pierna izquierda y severas lesiones en uno de sus tobillos.

El participante envío un mensaje de agradecimiento desde el hospital (Fuente: Redes Sociales). Captura de Redes Sociales

Medios griegos señalaron que el participante estaba acompañado por otro concursante, identificado como Manos Malliaros, quien intentó asistirlo mientras llegaban los equipos de emergencia. La situación generó escenas de desesperación y una enorme preocupación dentro de la producción. Más tarde, el joven fue trasladado a un centro médico especializado, donde quedó internado bajo observación.

La decisión de Survivor tras el accidente

Tras conocerse el episodio, el canal griego encargado de emitir el programa anunció la suspensión de las transmisiones y la entrega del premio de 250 mil euros a Stavros en sentido de apoyo. “El verdadero sobreviviente es aquel que tuvo que luchar contra los desafíos más duros de la vida”, expresó el conductor del ciclo Giorgos Lianos.

El presentador le indicó al público y al resto de los participantes que las circunstancias obligaron a la producción a anticipar el final del certamen. Floro habló en sus redes frente a la repercusión de su caso: “En estos días difíciles y a pesar del dolor y las dificultades, leo mensajes de todo el mundo y gano fuerza y coraje. Realmente estoy tratando de leerlos todos”.