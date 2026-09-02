Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de fuertes tormentas con granizo y lluvias con ráfagas de viento.

Los próximos días llegan con fuertes tormentas en varias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos, granizo y rachas de viento muy fuertes en puntos del interior peninsular y del sureste, en un episodio que convivirá con temperaturas máximas en ascenso.

Las tormentas más intensas se esperan en el sistema Ibérico, el este de Castilla-La Mancha y las sierras del sureste, donde los chubascos y tormentas pueden descargar con virulencia. A ellas se suma el aviso por levante fuerte en la zona del Estrecho (Cádiz), con posibles rachas muy fuertes, mientras el resto del país afronta un calor impropio de septiembre.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock

Dónde se esperan las tormentas más fuertes

La inestabilidad, aunque localizada, será notable donde se produzca. En el sistema Ibérico, el este de Castilla-La Mancha y las sierras del sureste se prevén tormentas vespertinas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Comunidades como Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana figuran entre las que tendrán avisos por lluvias y tormentas.

En Andalucía, además del calor, se esperan tormentas con chubascos fuertes y granizo en las sierras orientales, junto con polvo en suspensión que podría dejar barro. En la zona del Estrecho, el levante soplará fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Son fenómenos concentrados en puntos concretos, que conviven con el ambiente caluroso y estable del resto del territorio.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un episodio de calor de pleno verano el jueves y el viernes

Más allá de las tormentas, el gran protagonista de estos días será el calor. Según la Aemet, el jueves y el viernes se alcanzarán entre 40 y 43 grados en amplias zonas del centro y el sur peninsular, con los valores más altos en ciudades andaluzas como Córdoba y Sevilla. Se trata de un episodio de calor anómalo para principios de septiembre, aunque no llega a cumplir los criterios técnicos de una ola de calor.

El jueves será la jornada más calurosa. Una dorsal muy cálida sobre la península y Baleares llevará a activar avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con valores de entre 40 y 42 grados, y hasta 43 en los puntos más cálidos. Otras seis comunidades tendrán avisos amarillos por calor.

El viernes se mantendrán las temperaturas de pleno verano, con 37 a 40 grados en el nordeste, el centro y el sur, e incluso más en algunas zonas. El ascenso será especialmente notable en el Cantábrico, donde los termómetros podrían subir más de seis grados.

Noches tropicales y calima en amplias zonas

El calor no dará tregua ni de noche. Se esperan noches tropicales, en las que la temperatura no bajará de los 20 grados, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía, lo que dificultará el descanso en esas áreas.

A ello se suma la calima, por el polvo en suspensión que acompaña a esta masa de aire cálido, y que empeorará la calidad del aire en buena parte del sur y el este. Es un factor a vigilar, sobre todo para las personas más sensibles a la contaminación atmosférica.

Máximo peligro de incendios

El calor y la sequedad disparan el riesgo de incendios forestales. La Aemet advierte de que el peligro será muy alto o extremo en zonas del este, el centro y el sur de la península, así como en las islas Canarias de mayor relieve.

Ese riesgo irá en aumento a medida que suban las temperaturas durante estos días, por lo que conviene extremar la precaución en el entorno natural. Tormentas localizadas, calor intenso, calima y peligro de incendios marcan así unos primeros días de septiembre plenamente veraniegos.