Reemplazar la sal con ajo mejora la calidad de vida a largo plazo (Foto: Freepik)

La National Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos destacó, en un reciente estudio científico, que el ajo es un alimento con un importante potencial para la salud. De acuerdo con la investigación, este ingrediente ofrece “excelentes efectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades humanas comunes”, gracias a sus compuestos bioactivos.

El estudio también señala que el consumo de ajo puede contribuir a reducir el riesgo o ayudar en el manejo de las celulas cancerosas, los trastornos cardiovasculares y metabólicos, la hipertensión arterial y la diabetes, consolidándolo como uno de los alimentos naturales con mayores beneficios para el organismo.

La ciencia estudia los beneficios del ajo.

¿Qué hace tan especial y saludable al ajo?

La institución científica y de salud, recalcó que el ajo, por medio de sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y reductoras de lípidos, demostró ser funcional a la salud de las personas. Los estudios clínicos, in vitro e in vitro, respaldan sus argumentos.

Entre los 83 ensayos de intervención en humanos considerados, se ha informado queel consumo de ajomodula múltiples biomarcadores de diferentes enfermedades", subraya el estudio.

Infografía sobre el estudio del ajo en enfermedades como el cáncer. Fuente: NIH.

Formas sanas de consumir el ajo y sacar su máximo provecho

Siempre consulta con tu médico la posibilidad y la cantidad de ajo que puedas comer, ya que es una especia o condimento no apta para todos y debe consumirse con cuidado.

Preparados de ajo

Extracto de ajo

Componentes bioactivos derivados del extracto de ajo

Tabletas o comprimidos de ajo según prescripción médica

En ensaladas

En sopas, guisados y arroz

Crudo

Beneificos para la salud que trae el ajo.

Beneficios encontrados en el ajo para los pacientes

El ajo ofrece diversos beneficios para la salud. Sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir las especies reactivas de oxígeno, previniendo la disfunción endotelial y la aterosclerosis.

La ingesta de extracto de ajo mejora el estado antioxidante, reduciendo el riesgo cardiovascular en pacientes obesos y modulando biomarcadores endoteliales.

Además, el ajo presenta propiedades antiinflamatorias al disminuir citocinas inflamatorias y reducir la inflamación en enfermedades crónicas como la enfermedad renal terminal y enfermedades cardiovasculares.

También demuestra efectos hipolipemiantes, regulando niveles de colesterol y triglicéridos, beneficiando a pacientes hiperlipidémicos y diabéticos.

En conjunto, el ajo contribuye a mejorar la salud cardiovascular, reducir la inflamación y controlar los niveles lipídicos en el organismo.

Los efectos positivos del ajo en pacientes con cáncer

Recordemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y en México, lideran las cardiovasculares y las causadas por cáncer.

El ajo muestra potencial en la lucha contra el cáncer mediante diversos mecanismos. Aunque la relación exacta entre el ajo y la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer es incierta, se ha observado que el ajo proporciona alivio sintomático en cánceres de mama, colorrectal, colon, gástrico, pulmón y páncreas.

Los beneficios de incluir el ajo en las comidas

Estudios clínicos han destacado sus efectos preventivos en la formación de lesiones precancerosas y cáncer gástrico.

Por otra parte, el NIH y la NLM afirman que, la suplementación con ajo en dosis específicas se ha asociado con la reducción de adenomas de colon y cáncer colorrectal, al tiempo que puede modular la expresión génica relacionada con la inmunidad y la apoptosis, inhibiendo la tumorigénesis.

El ajo se potencia como un superalimento en la lucha contra el cáncer

El estudio llamado “Beneficios potenciales del ajo para la salud según estudios de intervención humana: una breve descripción”, fue publicado en el 2020 por la National Library of Medicine, NLM de la National Institutes of Health, NIH.

Los investigadores concluyeron que“el efecto anticancerígeno,cardioprotector, antihiperglucémico, antimicrobiano, antihipertensivo y otros de la administración de ajo y su preparación a través de sus actividades antioxidantes, antiinflamatorias y hipolipemiantes",contribuyen a “prevenir y tratar diferentes condiciones de salud”.

La salud de calidad esfundamentaly pese a que se siguen haciendo estudios más avanzados para determinar con mayor profundidad los efectosbeneficios del ajoen el ser humano, los profesionales remarcaron que “se demostró que el ajo modula varios biomarcadores en diferentes enfermedades de múltiples maneras”.