El agregado de pegamento PVA (cola blanca) puede mejorar la adherencia y reducir fisuras en arreglos domésticos, aunque los especialistas aclaran que no sirve para trabajos estructurales.

Entre los trucos que circulan en obras y reformas caseras, hay uno que ganó terreno en los últimos meses: agregar cola blanca o pegamento PVA a la mezcla de cemento.

La técnica no es nueva —se conoce desde hace décadas en el sector de la construcción—, pero volvió a cobrar fuerza de la mano de videos técnicos y demostraciones que muestran cómo puede mejorar la cohesión de la mezcla en determinados trabajos.

¿Qué le hace la cola blanca al cemento?

El PVA, conocido popularmente como pegamento blanco o cola de carpintero, es un polímero sintético que se obtiene a partir de la polimerización del acetato de vinilo, y fue sintetizado por primera vez en 1912 por el químico alemán Fritz Klatte.

Cuando se lo incorpora a una mezcla de cemento, actúa como aglutinante: se dispersa entre las partículas y modifica cómo el material se comporta tanto en estado fresco como una vez seco.

En aplicaciones sin exigencia estructural, como colocar cerámicos o hacer pequeñas reparaciones de superficie, sumar PVA en proporciones moderadas puede mejorar la adhesión inicial y reducir el desprendimiento del material.

El resultado no es mágico ni funciona igual en cualquier contexto: depende del tipo de cemento, la proporción utilizada y la superficie sobre la que se aplica.

Para qué sirve y en qué casos conviene usarlo

La combinación resulta útil sobre todo en reparaciones menores, retoques de terminación y ciertos trabajos decorativos. El PVA favorece la adherencia sobre superficies lisas o ya pintadas, que normalmente ofrecen más resistencia a que una mezcla convencional se fije bien.

También puede aportar algo de flexibilidad al material seco, lo que ayuda a que aparezcan menos microfisuras superficiales en arreglos chicos, aunque ningún especialista lo presenta como garantía contra las grietas.

Vale aclarar que en la industria de la construcción ya existe una familia de productos formulados específicamente con esa lógica: los llamados cementos cola, pensados para pegar cerámicos y piedra, y que se rigen por normas técnicas propias que regulan su adherencia y su tiempo de aplicación. La diferencia con el truco casero es que esos productos están formulados en fábrica con proporciones controladas, mientras que la mezcla de cemento con cola blanca depende del cálculo manual de quien la prepara.

Cómo preparar cemento con cola blanca

No existe una proporción única de cemento, cola blanca y agua que sirva para todos los trabajos. La cantidad debe ajustarse según el uso, el tipo de cemento, el adhesivo y la superficie.

Para una reparación pequeña, se puede preparar la mezcla de manera gradual para controlar su consistencia.