Mezclar cemento con cola blanca: el truco de los albañiles que cambia por completo el resultado de las reformas

En las pequeñas reformas de casa, modificar la preparación habitual del cemento puede cambiar el comportamiento de la mezcla. Uno de los trucos difundidos por especialistas en albañilería consiste en mezclar cemento con cola blanca, también conocida como pegamento PVA.

La finalidad es conseguir una mezcla con mayor adherencia, resistencia y flexibilidad, especialmente útil para determinados arreglos y retoques. La cola blanca funciona como aglutinante y puede ayudar a que el material se adhiera mejor a superficies viejas o lisas.

Los expertos de Inventor 247 explican que este truco de los albañiles también busca reducir la aparición de grietas. La técnica puede emplearse en pequeñas reparaciones, bloques de hormigón ligeros o determinados elementos decorativos.

Mezclar cemento con cola blanca: el truco de los albañiles que cambia por completo el resultado de las reformas

Por qué mezclar cemento con cola blanca puede cambiar el resultado

La clave de mezclar cemento con cola blanca está en las propiedades que aporta el pegamento PVA. Al incorporarlo a la preparación, la mezcla adquiere características diferentes a las obtenidas cuando el cemento se prepara únicamente de la manera habitual.

Según explican los especialistas de Inventor 247: “Al mezclar pegamento PVA con cemento, el pegamento actúa como aglutinante, aumentando drásticamente la resistencia, la flexibilidad y la resistencia a las grietas”.

El objetivo, por tanto, no es simplemente conseguir una mezcla más espesa. El cemento con cola blanca busca proporcionar mayor agarre sobre determinadas superficies y una mayor flexibilidad, dos características que pueden resultar útiles en pequeñas reformas.

Los especialistas señalan que este método puede emplearse si “fabricaste bloques de hormigón ligeros, reparas grietas o creas moldes decorativos superresistentes”. Por ello, el uso dependerá también del tipo de trabajo que se quiera realizar.

Cómo mezclar cemento con cola blanca paso a paso

Para preparar este truco de los albañiles, el primer paso consiste en colocar varias paladas de cemento en un recipiente adecuado. A diferencia de una preparación convencional, posteriormente se incorpora la cola blanca a la mezcla.

Otra posibilidad consiste en diluir una pequeña cantidad de cola blanca en el agua de amasado antes de incorporar el cemento. En determinados trabajos también puede añadirse arena, dependiendo de la preparación que se quiera conseguir.

Los expertos mencionados también proponen triturar corcho e incorporarlo a la mezcla. Después será necesario remover los componentes hasta que los materiales sólidos hayan absorbido correctamente los líquidos y la preparación alcance la consistencia buscada.

En sus pruebas, los especialistas utilizan el cemento con cola blanca para diferentes aplicaciones. Entre ellas aparecen mezclas a las que incorporan pintura y otros productos, además de la elaboración de bloques para comparar su comportamiento.

Cemento con cola blanca: cuáles son las ventajas de este truco de albañilería

Uno de los principales motivos para mezclar cemento con cola blanca es mejorar el agarre. Esto puede resultar especialmente interesante cuando se trabaja sobre determinadas superficies antiguas o lisas donde conseguir una buena adherencia puede ser más complicado.

Otro de los beneficios señalados es la reducción de las grietas. La mayor flexibilidad que aporta el pegamento PVA busca conseguir una preparación capaz de responder mejor frente a pequeñas tensiones que pueden aparecer una vez endurecido el material.

A esto se suma el componente económico. Para determinados pequeños retoques domésticos, sus defensores presentan esta técnica como una alternativa práctica que utiliza materiales fáciles de conseguir y permite adaptar la preparación a trabajos concretos.

Los tres beneficios principales atribuidos a este truco de los albañiles son:

Mayor agarre sobre superficies viejas o lisas.

Menor aparición de grietas gracias a una mezcla más flexible.

Ahorro en determinadas reparaciones y pequeños trabajos domésticos.

Para qué reformas se puede utilizar cemento mezclado con cola blanca

Mezclar cemento con cola blanca: el truco de los albañiles que cambia por completo el resultado de las reformas

El cemento con cola blanca está planteado principalmente como una solución para trabajos concretos y pequeñas reformas. Entre los ejemplos proporcionados por los especialistas aparecen la reparación de grietas, la fabricación de bloques ligeros y la creación de moldes decorativos.

La posibilidad de mejorar la adherencia también explica su utilización en determinados retoques sobre paredes. Al actuar como aglutinante, el pegamento PVA modifica las características de la mezcla y facilita su agarre en algunas superficies.

Esto no significa que mezclar cemento con cola blanca sustituya automáticamente las preparaciones convencionales en cualquier obra. La utilidad de la técnica dependerá del trabajo, la superficie y los materiales empleados.

Para reformas estructurales, trabajos de carga o intervenciones que requieran prestaciones técnicas específicas, deben respetarse las dosificaciones y materiales previstos para cada aplicación. El truco del cemento con cola blanca está orientado a los pequeños trabajos y usos descritos por los especialistas.