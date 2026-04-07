En casi todos los hogares hay un electrodoméstico que guarda en su interior oro de 22 quilates sin que sus propietarios lo sepan. Este metal precioso se halla en un artefacto común en la cocina y se utiliza por sus características excepcionales, que lo convierten en un elemento esencial en la industria electrónica. En la actualidad, diversos dispositivos incluyen pequeñas proporciones de este metal para optimizar la conductividad eléctrica y la durabilidad. A través de procedimientos químicos especializados, es factible recuperarlo y generar un beneficio económico a partir de aparatos que han quedado obsoletos. El microondas representa un electrodoméstico de uso habitual que alberga en su interior oro de 22 quilates, lo que sugiere una pureza aproximada del 91,6%. Este metal se encuentra principalmente en los circuitos del panel de control, en cantidades limitadas que demandan procedimientos técnicos avanzados para su correcta extracción. La presencia de oro en los microondas es un aspecto poco conocido, pero relevante, que resalta la complejidad de estos dispositivos. La extracción de este metal precioso requiere de un conocimiento especializado y de técnicas adecuadas para evitar daños en los componentes electrónicos. El oro se utiliza en la industria electrónica debido a sus características excepcionales: Diversos aparatos además del microondas contienen oro en sus componentes internos: