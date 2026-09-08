El termo es un compañero indispensable en la rutina diaria del mate, pero con el uso continuo suele acumular suciedad difícil de percibir a simple vista.

El contacto constante con el agua canilla y los minerales disueltos en ella favorece la formación de una capa blanca de sarro en el fondo y las paredes internas , además de generar un gusto extraño que altera el sabor original de la cebada.

Para solucionar este problema de forma económica y sin recurrir a químicos agresivos, los especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan un truco infalible: echar vinagre blanco de alcohol antes de lavarlo.

Por qué el vinagre es el aliado perfecto para la limpieza del termo

El vinagre blanco posee un alto nivel de acidez natural debido al ácido acético, lo que lo convierte en un desincrustante y desinfectante ecológico de gran potencia.

Al entrar en contacto con el interior del termo, actúa de manera directa sobre las incrustaciones minerales desintegrando el sarro pegado.

Rociar vinagre en el termo del mate: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

Además de remover el sarro, el vinagre neutraliza los olores estancados por la humedad y elimina bacterias o hongos que puedan haberse desarrollado en el interior, especialmente en la zona del tapón cebador y la gomita de silicona donde se junta humedad residual.

El paso a paso para aplicar el truco y dejarlo impecable

Para realizar este procedimiento de manera correcta sin afectar la estructura ni el aislamiento al vacío del recipiente, basta con seguir una serie de pasos sencillos:

En primer lugar, se debe echar una taza de vinagre blanco de alcohol dentro del termo vacío y completar el resto de la capacidad con agua caliente, sin llegar al punto de ebullición.

A continuación, se tapa el recipiente y se lo deja reposar entre dos y tres horas para que la solución ácida actúe sobre la mugre acumulada. Si el termo presenta una capa de sarro muy gruesa, se puede dejar actuar durante toda la noche.

Transcurrido el tiempo de reposo, se agita el termo con fuerza durante unos segundos y se vacía el contenido. Para finalizar, se debe enjuagar con agua tibia limpia varias veces hasta remover por completo el olor a vinagre antes de volver a utilizarlo para cebar mate.

Precauciones para no dañar el termo ni alterar el sabor de las infusiones

Aunque el vinagre de alcohol es seguro para termos de acero inoxidable y de vidrio, es fundamental evitar el uso de vinagre de manzana o de vino , ya que dejan residuos aromáticos y sabores dulces que luego arruinan la cebada.

Tampoco se deben utilizar esponjas de alambre, virutas metálicas ni limpiadores abrasivos en crema, puesto que pueden rayar el pulido interno del acero o romper la botella de vidrio interna.

Realizar este proceso de limpieza profunda una vez al mes garantiza un agua pura, libre de impurezas y a la temperatura adecuada.