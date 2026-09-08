Cuando un dispositivo que lleva pilas AA o AAA indica que tiene poca batería incluso después de haber hecho una recarga, el problema no siempre está en la vida útil de las baterías, sino que en ciertos casos puede deberse a la corrosión o acumulación de residuos en los puntos de contacto.

Para solucionar esto, existe un truco casero fácil de implementar: utilizar un algodón o hisopo levemente humedecido en vinagre en las zonas afectadas .

Pasar un algodón con vinagre por las pilas AA y AAA: para qué sirve

Las pilas AA y AAA hacen contacto con las piezas metálicas de los aparatos a través de sus extremos. Si en esas zonas aparecen residuos o corrosión, la conexión puede interrumpirse y simular una falsa falta de batería.

Esto mismo puede suceder en los contactos metálicos del compartimiento donde se colocan las pilas. Cuando existe acumulación en cualquiera de estas zonas, la energía no se transmite como debería.

El algodón con vinagre permite limpiar gentilmente la corrosión o los residuos que interfieren con el contacto eléctrico.

El vinagre ayuda a limpiar la corrosión de las pilas. ChatGPT

Problemas que este truco sobre las pilas AA y AAA puede solucionar

La corrosión puede aparecer como decoloración o acumulación visible en las zonas metálicas.

Esto puede provocar que

El dispositivo indique que tiene poca batería

Las pilas no hagan un contacto adecuado

El aparato funcione por momentos

Parezca necesario cambiar las baterías con mayor frecuencia

Antes de reemplazar las pilas innecesariamente, una buena idea es revisar el estado de los contactos.

Cómo limpiar las zonas afectadas de las pilas AA y AAA

Para hacerlo, se aconseja

Retirar las pilas del aparato

Revisar los contactos metálicos del compartimento

Observar los extremos de las pilas AA o AAA en busca de residuos o corrosión

Humedecer ligeramente un algodón o hisopo con vinagre

Limpiar cuidadosamente las zonas percutidas

Dejar que todo esté completamente seco antes de volver a colocar las pilas

Es importante destacar que este truco no sirve para recargar las pilas ni para recuperar su energía. Frente a daños importantes, el consejo es manipularla con precaución y descartarla en centros autorizados para su reciclaje.