La tapita de las botellas de plástico puede ayudar con uno de los problemas más comunes del baño cuando se la incrusta en el desagüe de la ducha: ayudar a retener los pelos antes de que sigan avanzando por la cañería.

Poner una tapita de botella en el desagüe de la ducha: por qué se recomienda

Enganchar este objeto que normalmente suele desecharse ayuda a que los cabellos queden atrapados a su alrededor durante el baño, facilitando el retirarlos al finalizar la ducha.

Cuando la tapita se coloca en el desagüe, puede funcionar como un punto de apoyo e impedir que los pelos continúen deslizándose a la cañería, evitando así que esta se tape por acumulación excesiva.

Es un truco especialmente útil en aquellos hogares donde varias personas con pelo largo utilizan la misma ducha.

La tapa de botella puede ayudar a solucionar uno de los problemas más comunes del baño.

Qué problema soluciona el truco de la tapita de botella en el desagüe

Los pelos frecuentemente suelen acumularse en el desagüe y junto con restos de jabón y otros residuos pueden impedir que el agua drene correctamente, favoreciendo el aumento de agua y la persistencia de la suciedad en la bañera.

Colocar una tapita permite retirar los cabellos fácilmente antes de que se generen grandes acumulaciones.

Cómo usar el truco de la tapita de botella

Para aplicar esta solución casera será necesario incrustar la tapita en el desagüe de forma que permita al agua seguir circulando y retener los cabellos al mismo tiempo.

Luego del baño, tan sólo bastará con retirar los pelos que hayan quedado enganchados y limpiar la zona.