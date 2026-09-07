Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan algunos expertos.

En esta noticia Cuáles son las ventajas de esta combinación

Los pies suelen quedar relegados en la rutina diaria de higiene, a pesar de que sostienen el peso del cuerpo y están expuestos al calzado cerrado, la transpiración y el roce constante.

La práctica combina dos ingredientes económicos y de fácil acceso. Según explican especialistas en cuidado de la piel, la mezcla actúa como un antiséptico natural que complementa la higiene diaria sin reemplazarla.

Por eso, ganó terreno un lavado casero con sal y vinagre que promete aliviar el cansancio y reducir el mal olor.

Cuáles son las ventajas de esta combinación

Por su parte, la sal gruesa contribuye a absorber la humedad de la piel y potencia el efecto desinfectante de la mezcla. Además, el agua tibia combinada con ambos ingredientes mejora la circulación periférica y reduce la sensación de pesadez tras un día de calzado cerrado.

El vinagre aporta acidez, lo que ayuda a equilibrar el pH de la piel y dificulta la proliferación de bacterias y hongos responsables del mal olor. Su acción antifúngica también resulta útil frente a cuadros leves de pie de atleta en etapas iniciales.

Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan algunos expertos. Gemini.

Los especialistas remarcan que esta rutina no reemplaza tratamientos médicos frente a hongos avanzados, heridas o afecciones de piel diagnosticadas, sino que funciona como un complemento de bienestar cuando no hay lesiones activas.

En este sentido, la evidencia científica sobre la efectividad exacta del vinagre y la sal como tratamiento antifúngico todavía es limitada, según señalan distintos especialistas. No obstante, su uso no representa riesgos para la mayoría de las personas cuando se respetan las proporciones y los tiempos indicados.

Cuidado de pies: limpieza y prevención de hongos en 20 minutos

La preparación es sencilla y no requiere más de veinte minutos: