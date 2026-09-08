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El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en los trucos de limpieza del hogar, pero también puede tener algunos usos vinculados a la cocina. Uno de ellos consiste en incorporarlo al agua antes de cocinar los fideos.

Agregar una pequeña cantidad de vinagre al agua de cocción es un método que se recomienda para disminuir la adherencia de la pasta y conseguir que los fideos queden más sueltos.

¿Para qué sirve poner vinagre en el agua de los fideos?

Durante la cocción, la pasta libera almidón, una sustancia que puede hacer que los fideos se vuelvan más pegajosos, especialmente cuando se cocinan durante demasiado tiempo.

Añadir una pequeña cantidad de vinagre al agua puede ayudar a reducir ese efecto y evitar que la pasta termine apelmazada.

A su vez, es un ingrediente económico y fácil de conseguir que suele estar presente en la mayoría de las cocinas.

Cómo aplicar el truco del vinagre para cocinar fideos

El procedimiento es muy sencillo:

Colocar abundante agua en una olla .

Esperar a que llegue al punto de ebullición.

Agregar una pequeña cantidad de vinagre apto para consumo .

Incorporar los fideos y cocinar según las indicaciones del paquete.

Revolver durante la cocción para evitar que la pasta se adhiera.

Una referencia habitual para este método es utilizar aproximadamente dos cucharadas de vinagre en el agua de cocción.

¿El vinagre cambia el sabor de los fideos?

Una de las principales dudas sobre este truco es si la pasta terminará con gusto a vinagre. La cantidad utilizada es pequeña en relación con el volumen de agua, por lo que el sabor no tiene que resulta dominante.

De todos modos, es importante utilizar vinagre de uso alimentario y no productos destinados exclusivamente a la limpieza.