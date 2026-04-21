Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mantener el hogar limpio, evitando el uso de productos industriales costosos o con componentes dañinos. En este contexto, una fórmula recomendada es la mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre. Esta combinación se destaca por su capacidad limpiadora y desinfectante natural, además de su eficacia para remover suciedad acumulada y devolver el brillo a los vidrios. El principal componente activo del vinagre es el ácido acético, una sustancia que fue utilizada durante décadas en la limpieza doméstica. Un estudio publicado en BMC Microbiology, en la National Library of Medicine de Estados Unidos analizó su capacidad para eliminar microorganismos y concluyó que puede tener efectos antibacterianos y antifúngicos, siempre que se utilice en concentraciones adecuadas. Según la investigación, el ácido acético puede reducir de forma significativa las colonias microbianas, aunque aclara que su efectividad depende de factores como la concentración y el tiempo de contacto con la superficie. En algunos ensayos, la eliminación de microorganismos fue de entre el 50% y el 100%, aunque no se evaluó su acción residual a largo plazo ni su eficacia frente a todas las cepas virales. Más allá del debate científico, en la práctica cotidiana el vinagre demuestra una gran capacidad para disolver grasa, eliminar manchas y arrastrar residuos que se acumulan en los vidrios y marcos de las ventanas, especialmente en zonas expuestas al polvo o la contaminación. Al combinarlo con bicarbonato, se produce una reacción efervescente que facilita el desprendimiento de suciedad adherida. Desde el punto de vista químico, esta reacción neutraliza parcialmente el ácido y potencia la acción mecánica del limpiado, haciendo que, con un poco de fricción, la superficie quede más limpia y brillante. Para aplicar correctamente este método casero y lograr una limpieza profunda, lo ideal es seguir estos pasos sencillos: Los especialistas en limpieza doméstica recomiendan repetir esta rutina una o dos veces por semana, en especial en ventanas con alta exposición al exterior o en ambientes con mucho polvo.