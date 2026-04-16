La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada es considerada milagrosa en muchos hogares por su capacidad para eliminar todo tipo de suciedad y manchas. Además, es usada para blanquear ropa y desinfectar las superficies de la casa. En la misma línea, es una alternativa natural para mantener los espacios limpios sin tener que recurrir a productos químicos como la lavandina. La mezcla milagrosa actúa como un poderoso limpiador y desinfectante. El bicarbonato tiene propiedades abrasivas suaves que son útiles para remover la suciedad incrustada, mientras que el peróxido de hidrógeno es ideal para eliminar los microorganismos y blanquear. Al juntarlos conforman una pasta que es aplicable en diversas superficies del hogar como baños, cocinas, telas, utensilios, azulejos, entre otros. Dentro de sus principales funciones se encuentran desinfectar, neutralizar olores, eliminar el moho y más. La fórmula limpia todo es sencilla y económica. Es una gran opción para reemplazar los productos químicos que pueden causar alergias. Se necesitarán: La consistencia debe ser cremosa, lo más parecido a una pasta dental. Puede ser guardado en un recipiente hermético por unos días, pero se debe tener en cuenta que con el paso del tiempo puede perder efectividad, por lo que conviene preparar pequeñas cantidades para renovar en cada uso. Dentro de los principales usos de la mezcla milagrosa de bicarbonato con agua oxigenada se encuentran: