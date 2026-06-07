Ni vinagre ni bicarbonato: el método mágico para limpiar a fondo la cocina y eliminar la grasa de las hornallas

El mantenimiento de los espacios al aire libre frecuentemente no recibe la atención que realmente merece. Con el paso del tiempo, es habitual observar que la calidad de la tierra disminuye y que las especies plantadas comienzan a manifestar señales de decaimiento.

Una de las ventajas más significativas de su uso se manifiesta en la calidad del sustrato. En numerosas ocasiones, los terrenos adquieren un nivel de acidez excesivamente alto que perjudica la absorción adecuada de nutrientes por parte de las raíces. La dispersión de este producto contribuye a equilibrar rápidamente el pH del suelo, creando las condiciones favorables para que los ejemplares crezcan sin impedimentos.

Para revertir esta situación, quienes se dedican al cuidado de la flora hogareña han comenzado a recomendar un truco extraordinariamente accesible. Lejos de soluciones costosas o tratamientos complejos, la clave radica en un polvo blanco muy popular que comúnmente se encuentra en cualquier cocina. Este ingrediente cotidiano se convirtió en el secreto mejor guardado para revitalizar macetas y canteros de forma sencilla.

El compuesto en cuestión es el bicarbonato de sodio, un elemento reconocido por sus notables propiedades químicas aplicadas a la botánica. Su capacidad para combatir infecciones y estabilizar el ambiente lo convierte en un recurso insuperable al momento de proteger los jardines.

Su acción protectora también abarca la superficie visible de las plantas, resguardando su estructura. Las condiciones de elevada humedad favorecen la aparición de diversas enfermedades fúngicas que afectan directamente el follaje y las ramas. La aplicación de este elemento detiene el avance de estos microorganismos, funcionando como un escudo preventivo que mantiene las hojas saludables y con buen color.

Optar por esta técnica representa, además, una elección responsable en pro de la ecología doméstica. Sustituir los agroquímicos dañinos por un método inofensivo asegura un entorno seguro para todos los habitantes del hogar, incluyendo a las mascotas.

Tirar bicarbonato en las macetas y el jardín: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Otro de los aportes menos conocidos, pero altamente valorados, se relaciona con la higiene olfativa del espacio exterior. En ocasiones, la acumulación de agua de riego o la descomposición natural de materia orgánica causan que la tierra emita olores fuertes y desagradables. Gracias a su comprobada capacidad de absorción, el producto logra eliminar por completo esos olores molestos, ofreciendo un ambiente mucho más fresco.