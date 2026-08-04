Cada vez más personas prueban este sencillo truco con hojas de laurel y bicarbonato para perfumar distintos espacios de la casa y reducir los malos olores de forma natural.

Colocar vinagre debajo de la cama: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo utilizan

Las redes sociales están repletas de consejos para el hogar que prometen facilitar las tareas diarias con ingredientes simples. Uno de los más comentados en las últimas semanas consiste en envolver hojas de laurel con papel aluminio y bicarbonato para colocarlas en distintos rincones de la casa.

El truco llamó la atención porque utiliza productos que la mayoría de las personas ya tiene en su cocina. Quienes lo ponen en práctica aseguran que ayuda a mantener los ambientes más agradables y aprovecha las propiedades naturales de cada uno de sus ingredientes.

Aunque algunos de los beneficios que se le atribuyen forman parte de creencias populares, la mezcla también reúne elementos conocidos por sus usos domésticos, especialmente cuando se trata de neutralizar olores y perfumar espacios de forma sencilla.

¿Para qué sirve envolver hojas de laurel con papel aluminio y bicarbonato?

El principal objetivo de este truco casero es aprovechar las propiedades aromáticas del laurel junto con la capacidad del bicarbonato de sodio para absorber olores. Por ese motivo, muchas personas colocan el pequeño paquete en la cocina, el baño, los armarios o incluso cerca de las ventanas.

Además, en distintas publicaciones de redes sociales también se asegura que esta combinación puede ayudar a mantener alejados algunos insectos gracias al intenso aroma del laurel. Si bien este efecto no está garantizado, es una de las razones por las que el método ganó popularidad en internet.

Cada vez más personas prueban este sencillo truco con hojas de laurel y bicarbonato para perfumar distintos espacios de la casa y reducir los malos olores de forma natural. Representación creada con IA

¿Qué beneficios tienen el laurel y el bicarbonato en el hogar?

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza doméstica. Se emplea para eliminar malos olores en refrigeradores, tachos de basura, calzado, alfombras y otros espacios donde suele acumularse humedad o aromas desagradables.

Por su parte, el laurel es una planta aromática que desprende aceites esenciales con un perfume intenso y característico. Además de su uso en la cocina, muchas personas lo incorporan en distintos rincones del hogar para aromatizar ambientes y como parte de tradiciones populares relacionadas con la buena energía y la prosperidad.

Cómo hacer el truco del laurel con papel aluminio y bicarbonato

Preparar este método es muy sencillo y no requiere materiales difíciles de conseguir. Solo se necesitan entre cuatro y cinco hojas de laurel secas, una cucharada de bicarbonato de sodio y un trozo de papel aluminio.

Una vez reunidos los ingredientes, se colocan las hojas junto con el bicarbonato sobre el papel aluminio y se envuelven formando un pequeño paquete. Luego se realizan algunos orificios con un palillo o un tenedor para permitir que el aroma del laurel se disperse. Finalmente, el paquete puede dejarse en diferentes sectores de la vivienda, según el uso que se le quiera dar.