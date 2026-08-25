Oficial | Detienen a un empleado de banca por estafar a una clienta: robó 25.000 euros de la cuenta de una jubilada. (Fuente: Shutterstock).

La Guardia Civil ha detenido en Gandia (Valencia) a un empleado de una sucursal bancaria acusado de estafar 25.000 euros a una clienta de avanzada edad. Según la investigación, el trabajador habría realizado extracciones de dinero de la cuenta de la mujer durante varios meses utilizando una tarjeta a su nombre.

La víctima, una mujer extranjera de avanzada edad que vive sola desde el fallecimiento de su esposo y no tiene familiares en España, denunció los hechos después de detectar movimientos que no había autorizado. Las extracciones se produjeron entre el 16 de enero y el 6 de junio y alcanzaron un total de 25.000 euros.

La clienta acudió varias veces al banco y siempre fue atendida por el mismo empleado

La investigación comenzó el pasado 2 de marzo, cuando la mujer presentó una denuncia ante la Guardia Civil. La víctima explicó que habían realizado diferentes extracciones de dinero de su cuenta bancaria utilizando una tarjeta a su nombre.

Además, relató a los agentes que había acudido personalmente a la entidad para dar de baja la tarjeta. Durante esas visitas siempre fue atendida por el mismo empleado, quien le pidió que cambiara el PIN de acceso a la aplicación bancaria delante de él.

Sin embargo, al regresar a su domicilio e intentar acceder a la aplicación, comprobó que el PIN introducido era incorrecto. Este hecho quedó incorporado a las pesquisas realizadas por los investigadores.

Detienen a un empleado de banca por estafar a una clienta: robó 25.000 euros de la cuenta de una jubilada. (Fuente: Shutterstock).

Las cámaras del cajero permitieron identificar al presunto autor del fraude

La entidad bancaria comunicó a los agentes que las extracciones de dinero se habían realizado en un cajero de Gandia. A partir de esta información, los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a la persona que había efectuado las operaciones.

Las grabaciones permitieron identificar al hombre que realizaba las extracciones. Según la investigación, se trataba precisamente del empleado de la entidad bancaria con el que la denunciante había tratado en varias ocasiones.

La Guardia Civil informó de que el trabajador habría utilizado los datos de la clienta para solicitar una tarjeta sin su autorización y, pese a que ella había pedido que se diera de baja, esta operación no se habría llevado a cabo.

Detienen a un empleado de banca por estafar a una clienta: robó 25.000 euros de la cuenta de una jubilada. (Fuente: Shutterstock).

El trabajador fue detenido por un delito continuado de estafa

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el empleado habría accedido a los datos de la denunciante y utilizado esa información para obtener la tarjeta y realizar las operaciones fraudulentas.

El detenido es un hombre de 29 años y nacionalidad española, al que se le atribuye un delito continuado de estafa. La investigación se inició a raíz de la denuncia de la clienta y permitió reconstruir las extracciones realizadas durante varios meses hasta alcanzar los 25.000 euros.

La víctima, por su parte, había acudido a la sucursal para comunicar la situación y solicitar la baja de la tarjeta antes de que los investigadores identificaran al presunto responsable a través de las imágenes del cajero.