El conflicto militar entre Estados Unidos e Irán ya comenzó a mostrar su enorme impacto económico y en apenas seis días de operaciones, el gobierno de Donald Trump desembolsó más de u$s 11.300 millones para sostener la ofensiva militar en Medio Oriente. El dato surge de un informe preliminar elaborado por el Pentágono y presentado a legisladores en el Congreso estadounidense. Además, y según revelaron en The New York Times, el cálculo fue expuesto durante una sesión informativa reservada en el Capitolio. El informe indicó que gran parte de los u$s 11.300 millones que se gastaron en los primeros días del conflicto bélico se explican por el uso intensivo de armamento de alta tecnología durante los ataques iniciales. En este sentido, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones guiadas de precisión en gran escala, un tipo de armamento que puede costar el millón de dólares por unidad. A esta importante erogación se le suma el despliegue de portaaviones, destructores y otros buques navales que fueron desplegados hacia Medio Oriente. Durante la exposición ante el Congreso, los funcionarios del Pentágono reconocieron que la cifra presentada es solo un cálculo inicial y que podría incrementarse considerablemente. De acuerdo con asesores del Congreso citados por The New York Times, la Casa Blanca analiza solicitar fondos extraordinarios para sostener el conflicto que podrían rondar los u$s 50.000 millones. El Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos informó este jueves que se registró un incendio a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense. Según indicaron las autoridades militares, el episodio “no relacionado con combates” se habría originado en el área de lavandería del buque. En este sentido, la Quinta Flota de Estados Unidos informó: “El ‘USS Gerald R. Ford’ experimentó un incendio que se originó en las áreas principales de lavandería del buque. La causa del incendio no está relacionada con combates y ya se encuentra contenido” De acuerdo con la Marina estadounidense, el incidente provocó al menos dos marines heridos, aunque la situación fue controlada y no comprometió el funcionamiento general de la embarcación. Las autoridades también señalaron que el fuego no afectó a los sistemas clave del portaaviones. En ese sentido, remarcaron que no se registraron “daños en el sistema de propulsión del barco”, por lo que el buque permanece “totalmente operativo”. El incendio dejó a dos integrantes de la tripulación con lesiones. Desde el Mando Central de las Fuerzas Navales explicaron que “están recibiendo actualmente tratamiento médico por heridas que no ponen en peligro su vida y se encuentran en condición estable”.