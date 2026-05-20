Un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Aeropuerto Internacional de Ezeiza terminó con el hallazgo de uno de los cargamentos ilegales de fauna marina más impactantes de los últimos años en Argentina. Más de 700 animales exóticos provenientes de África fueron encontrados ocultos dentro de cajas transportadas en un vuelo internacional.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por la Dirección General de Aduanas, el SENASA, la Brigada de Control Ambiental y especialistas de Fundación Temaikèn, luego de detectar irregularidades en un embarque ingresado a través de Ethiopian Airlines.

Qué animales encontraron en el cargamento ilegal

Las autoridades identificaron un total de 102 especies marinas distintas.

Entre los ejemplares hallados aparecieron:

Peces globo.

Peces león.

Peces cirujano.

Peces mariposa.

Pulpos.

Estrellas de mar.

Cangrejos.

Muchos de los animales llegaron en condiciones críticas tras permanecer más de 120 horas encerrados dentro de bolsas plásticas y embalajes de transporte desde su salida de Kenia. Según los especialistas, varios ejemplares murieron durante el traslado y otros sobrevivieron con severos problemas de salud.

Cómo descubrieron el contrabando en Ezeiza

El hallazgo ocurrió durante inspecciones realizadas en el sector de cargas internacionales del aeropuerto.

Allí, personal de control detectó:

33 cajas sospechosas.

Fauna silvestre sin autorización.

Irregularidades documentales.

Ausencia de permisos ambientales obligatorios.

Las autoridades detectaron un embarque irregular con fauna marina proveniente de Kenia y activaron un rescate de emergencia para salvar a los ejemplares sobrevivientes. ChatGPT

Las autoridades señalaron que el cargamento estaba destinado a un comprador clandestino y no contaba con el aval requerido por la Subsecretaría de Ambiente para el ingreso legal de especies al país.

Por qué preocupa el ingreso ilegal de especies exóticas

Especialistas advirtieron que el contrabando de fauna marina representa un riesgo serio para la biodiversidad local.

El ingreso de especies foráneas puede provocar:

Invasiones biológicas.

Alteración de ecosistemas.

Daño sobre fauna nativa.

Riesgos sanitarios y ambientales.

La Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre exige autorizaciones específicas para introducir animales exóticos al territorio argentino justamente para evitar ese tipo de impactos.

El operativo de rescate que montó Temaikèn

Debido a la magnitud inédita de la incautación, Fundación Temaikèn debió desplegar un protocolo especial de emergencia en su sede de Escobar.

Durante más de 28 horas de trabajo ininterrumpido, el equipo técnico instaló:

Piletones especiales.

Sistemas de filtrado.

Calefacción.

Soporte vital para especies marinas tropicales.

Cada ejemplar fue sometido a procedimientos individuales de aclimatación para evitar cambios bruscos de temperatura y salinidad que pudieran provocar más muertes.

Según explicó Cristian Gillet, director de fauna de Temaikèn , muchos animales llegaron “al límite de supervivencia” tras varios días de encierro extremo dentro de bolsas y cajas de transporte.

El mercado clandestino detrás del contrabando

Desde la organización ambiental remarcaron que este caso no es aislado.

De hecho, representa la tercera gran incautación de fauna acuática exótica atendida por Temaikèn durante el último año, en medio de un crecimiento global del tráfico ilegal de animales destinados: