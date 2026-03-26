En un contexto de fuerte inestabilidad, marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, las grandes potencias comienzan a reforzar sus capacidades militares ante un escenario que muchos analistas consideran el más delicado de las últimas décadas. En ese sentido, un país europeo anunció la construcción de un portaaviones nuclear gigante, de 310 metros de largo, unas 80.000 toneladas de desplazamiento y dos reactores nucleares. La potencia que encabeza este ambicioso proyecto es Francia, que avanza con la construcción del Porte-Avions de Nouvelle Génération (PANG), el buque de guerra más grande jamás desarrollado en Europa. Con 310 metros de eslora, el France Libre, nombre asignado por el presidente Emmanuel Macron, superará ampliamente al actual portaaviones francés, el Charles de Gaulle, que alcanza los 260 metros. De esta manera, el país se suma a un selecto grupo hasta ahora integrado casi en exclusiva por Estados Unidos, el único en operar superportaaviones de este tamaño. El portaaviones se posicionará como una de las plataformas navales más avanzadas del mundo. Su principal rasgo distintivo será la incorporación de dos reactores nucleares K22, derivados de la tecnología que Francia utiliza en sus submarinos nucleares. Gracias a este sistema de propulsión, el buque podrá operar durante décadas sin necesidad de repostar combustible, una ventaja clave para misiones prolongadas y despliegues lejanos en el tiempo. Además, estará equipado con catapultas electromagnéticas EMALS, una tecnología de última generación que solo utilizan los portaaviones más modernos del planeta. Este sistema permite lanzar aeronaves más pesadas, drones y futuros cazas de nueva generación con mayor eficiencia y menor desgaste. El diseño del France Libre contempla una ala aérea de aproximadamente 40 aeronaves, compuesta por cazas Rafale M, helicópteros NH90, drones y, a futuro, los nuevos aviones del programa SCAF, el proyecto europeo de combate aéreo del futuro. Esta combinación convierte al portaaviones francés en una herramienta militar sin equivalentes dentro de las armadas europeas, reforzando la capacidad de ataque, defensa y disuasión en múltiples escenarios de conflicto. La planificación oficial prevé que el France Libre entre en servicio en 2038, coincidiendo con el retiro progresivo del Charles de Gaulle. Durante esa década, será la única plataforma nuclear de este tipo en Europa.