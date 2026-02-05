En los últimos días se dio a conocer la historia de un adolescente que se convirtió en héroe con tan solo 13 años. Su historia conmovió a todo el mundo porque salvó de la tragedia a su madre y a sus dos hermanos cuando fueron arrastrados mar adentro y la situación se convirtió en una pesadilla. El protagonista de esta historia se llama Austin Appelbee, quien se encontraba con su familia disfrutando del kayak y stand up paddle en la costa de Quindalup, Australia. Sin embargo, las condiciones climáticas empeoraron lo que era un viernes tranquilo y fueron arrastrados mar adentro alrededor de las 6 de la tarde. En el kayak estaba su madre, Joanne Appelbee, y sus dos pequeños hermanos de 12 y 8 años, por lo que el adolescente decidió tirarse al agua antes de que se fuera la luz solar y nadó cuatro kilómetros hasta la orilla. El joven fue a buscar ayuda en las peores condiciones climáticas y con los riesgos de lastimarse o cansarse en un trayecto tan largo. Sin embargo, consiguió llegar y rápidamente dar con la ayuda de los servicios de emergencia que pudieron rescatar a los varados tras pasar 10 horas en el agua. Las autoridades locales enviaron una embarcación de rescate marítimo en la ubicación y la familia fue devuelta a la orilla. Luego fueron trasladados a un centro médico cercano donde pudieron recuperarse del mal momento y gracias a la hazaña los tres salieron ilesos del agua. Días más tarde, el joven brindó una entrevista junto a su madre en 9news. “Dije ‘está bien’. Hoy no, hoy no, hoy no”, se repetía el joven mientras nadaba hacia la orilla. “Hice pecho, hice estilo libre y espalda para sobrevivir”, explicó. Joanne, por su parte, contó su emoción al ser salvada por la heróica hazaña de su hijo. “No hay palabra más grande para describirlo que orgullosa”, introdujo y luego añadió: “Me quedo sin palabras ante sus esfuerzos, pero al mismo tiempo, sabía que podía hacerlo”. Uno de los que se refirió al tema fue el comandante de rescate, Paul Bresland, quien se sorprendió de la valentía de Austin: “Dos horas sin chaleco salvavidas y sí, lo consiguió. Esfuerzo sobrehumano”. La noticia recorrió el mundo entero y Joanne Appelbee recalcó la importancia de que los niños aprendan a nadar desde temprana edad por si algún día les toca afrontar una situación como esta. Sus hijos saben nadar desde muy pequeños y esta mala experiencia con final feliz quedará para siempre en sus recuerdos.