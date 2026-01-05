Según la IA Australia sería el lugar más seguro del mundo en caso de una guerra nuclear.

Ya sea por sus paisajes icónicos, su calidad de vida o las robustas oportunidades laborales que ofrece a jóvenes profesionales, el interés por emigrar o visitar Australia no deja de crecer.

A diferencia de otros destinos, Argentina no forma parte del programa de Autorización Electrónica de Viaje (ETA), lo que significa que, si sos argentino, debés atravesar un proceso de solicitud formal y digital.

Tipos de Visas para viajar a Australia: ¿cuál es la indicada para vos?

El primer paso es definir tu propósito de viaje. Australia clasifica sus visas mediante “subclases” (subclasses).

Visa de Visitante (Subclass 600)

Es la opción para quienes buscan hacer turismo, visitar familiares o participar en actividades de negocios (como asistir a una conferencia) sin percibir remuneración en Australia.

Ideal para: vacaciones cortas o visitas de hasta un año.

Restricción clave: No permite trabajar . Si te descubren trabajando con esta visa, podrías ser deportado y sancionado por años.

Costo: AUD 195 - 200 aproximadamente.

Visa Work and Holiday (Subclass 462)

Es la estrella entre los jóvenes argentinos de 18 a 30 años. Permite trabajar legalmente durante un año para costear tu viaje.

Requisitos específicos: Requiere un nivel de inglés funcional y haber completado al menos dos años de estudios universitarios o ser graduado terciario.

Costo: AUD 650 aproximadamente.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Visa de Estudiante (Subclass 500)

Si tu plan es realizar un curso de inglés, un diplomado o una carrera de grado por más de 3 meses.

Ventaja: Permite trabajar hasta 48 horas quincenales mientras cursás y tiempo completo en vacaciones.

Requisito: Debés tener un COE (Confirmation of Enrolment) emitido por una institución australiana.

Requisitos generales para solicitar la Visa australiana

Para que el gobierno australiano considere tu solicitud, debés demostrar que sos un “Genuino Visitante Temporal” (GTE). La documentación base incluye:

Pasaporte: escaneado a color, con al menos 6 meses de vigencia restante.

Solvencia económica : es el pilar del trámite. Debés presentar resúmenes de cuenta o límites de tarjeta de crédito . Para turismo, se estiman AUD 1.500 por mes de estadía . Para Work & Holiday , el mínimo es de AUD 5.000.

Pruebas de arraigo: documentación que pruebe que vas a volver a Argentina (trabajo estable, propiedades, estudios en curso).

Datos biométricos: Tras aplicar, recibirás un pedido para asistir a un centro de VFS Global en Buenos Aires para que te tomen huellas dactilares y una fotografía digital.

Visa para Australia: guía paso a paso para la solicitud online

El trámite es 100% online. No es necesario enviar el pasaporte físico a ninguna embajada.

Crear tu ImmiAccount : entrá al sitio oficial de Home Affairs y configurá tu usuario.

Iniciar nueva aplicación: elegí la subclase correcta (ej. Visitor 600).

Completar el formulario: el sistema te preguntará sobre tu historial de viajes, salud y antecedentes penales . Tené en cuenta que Australia cruza datos con otros países como EE. UU. y Canadá.

Adjuntar evidencia: subí los archivos PDF de tus documentos. Si bien muchos se pueden subir en español, las pruebas de fondos y cartas de empleadores suelen requerir traducción pública al inglés.

Pagar el arancel: usá una tarjeta de crédito internacional. Tené en cuenta que al valor de la visa se le sumarán los impuestos argentinos vigentes para compras en el exterior.

El último paso es esperar la respuesta. Recibirás la notificación de “Visa Grant” (Otorgada) directamente en tu email.

Los tiempos varían según la demanda, pero en promedio las visas de turismo llevan de 15 a 25 días y las de estudiante o Work & Holiday entre 1 y 3 meses.