Transitar en sentido contrario al establecido representa una de las faltas más graves previstas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Manejar a contramano es catalogado por las autoridades de seguridad vial como una conducta de riesgo extremo, debido a que expone a los ocupantes del vehículo y a terceros a colisiones frontales de alta severidad.

Por esta razón, el ordenamiento normativo sanciona con dureza el incumplimiento de la señalización vial sobre los sentidos de circulación.

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito sobre circular en contramano

La Ley N.º 24.449 prohíbe la conducción a contramano en todo el territorio nacional. En su artículo 48, inciso c), la norma determina que los vehículos tienen estrictamente prohibido circular en sentido contrario al indicado, desplazarse sobre separadores de tránsito o transitar fuera de la calzada, salvo las excepciones expresamente previstas para vehículos de emergencia.

El marco regulatorio contempla que las autoridades de comprobación y juzgamiento puedan evaluar las circunstancias particulares de cada hecho, aplicando agravantes o atenuantes administrativos según la gravedad del contexto o si la maniobra derivó en un siniestro vial .

Cuántos puntos del scoring quitan y cómo se calculan las multas

Dentro del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (Scoring), cometer infracciones de gravedad de este estilo puede implicar la quita de hasta 10 puntos en la Licencia Nacional de Conducir sobre el total de 20 puntos asignados inicialmente a cada conductor. Esto representa la pérdida automática de la mitad del puntaje disponible .

Cometer infracciones de gravedad puede implicar la quita de hasta 10 puntos en la Licencia Nacional de Conducir sobre el total de 20 puntos asignados. Shutterstock

En el aspecto económico, las sanciones se determinan mediante el valor de la Unidad Fija (UF), equivalente al precio de venta al público del litro de nafta de mayor octanaje en la jurisdicción correspondiente.

Según los parámetros aplicados para faltas graves en la legislación de tránsito, el costo financiero de circular a contramano o en zonas no autorizadas puede alcanzar montos de entre 200 y 1.000 UF, dependiendo del juzgado interviniente y la reincidencia del infractor.

Cuáles son las conductas sancionables y las señales de tránsito a respetar

La contravención por circular a contramano no se limita únicamente a ingresar a una calle de mano única en dirección opuesta. De acuerdo con la normativa vigente, la falta se configura cuando un conductor:

Circula por una calle, avenida o arteria en sentido contrario al dispuesto por la autoridad local.

Ingresa a una vía de sentido único desde el acceso prohibido, desatendiendo la cartelería preventiva.

Avanza en sentido opuesto al indicado por las señales reglamentarias o marcas viales sobre la calzada.

Transita en dirección contraria en un tramo específico de la vía, dividida o no por separadores físicos.