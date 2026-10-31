Conoce cuáles son los requisitos, los documentos necesarios y cuánto cuesta tramitarla.

Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos puede representar un desafío para los inmigrantes que no cuentan con documentos que acrediten su presencia legal en el país. Algunos estados ofrecen alternativas que permiten conducir legalmente sin cumplir con este requisito.

En el caso de Virginia, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) permite solicitar una Tarjeta de Privilegio de Conductor. Para acceder a este documento, los solicitantes deben cumplir con determinadas condiciones de residencia, identificación y declaración de impuestos.

¿Quiénes pueden obtener una tarjeta de privilegio de conductor en Virginia?

El DMV de Virginia permite que los residentes que no tienen ciudadanía estadounidense soliciten una Tarjeta de Privilegio de Conductor (Driver Privilege Card) sin necesidad de demostrar presencia legal en Estados Unidos.

Para acceder a este documento, los solicitantes deben cumplir conlos siguientes requisitos:

Ser residentes de Virginia y no tener ciudadanía estadounidense.

Tener al menos 16 años y tres meses.

Haber declarado ingresos provenientes de Virginia durante los últimos 12 meses o figurar como dependientes en una declaración de impuestos presentada en el estado durante ese período.

No tener suspendido ni revocado el privilegio de conducir en Virginia o en otro estado, ni presentar infracciones pendientes relacionadas con el seguro vehicular.

Este permiso solo cumple con la función de una licencia de conducir y no se alinea con los estandares REAL ID, por lo que no puede usarse para abordar vuelos comerciales ni ingresar a instalaciones federales de acceso restringido.

Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos puede representar un desafío para los inmigrantes que no cuentan con documentos que acrediten su presencia legal en el país. Algunos estados ofrecen alternativas que permiten conducir legalmente sin cumplir con este requisito. Mehaniq

¿Cómo obtener una tarjeta de privilegio de conductor en Virginia?

El procedimiento depende de si el solicitante ya tuvo una licencia de conducir o si tramita el documento por primera vez.

Quienes tengan una licencia expedida en Virginia, otro estado o un país extranjero pueden solicitar su intercambio por una tarjeta de privilegio de conductor siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes.

En cambio, los mayores de 18 años que nunca tuvieron una licencia deben cumplir con los siguientes pasos, según las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026:

Aprobar el examen de conocimientos y obtener un permiso de aprendizaje.

Completar un programa de educación vial aprobado por el estado y aprobar la prueba práctica, o mantener el permiso de aprendizaje durante al menos 60 días y aprobar la prueba práctica del DMV.

Presentar la solicitud y los documentos correspondientes ante el DMV.

A partir del 1 de enero de 2027 cambiarán algunos requisitos, especialmente para quienes tengan 20 años o menos y soliciten su primera licencia.

¿Qué documentos se deben presentar para solicitar este permiso?

De acuerdo con el DMV de Virginia, todos los solicitantes deben completar el formulario de solicitud de tarjeta de privilegio de conductor y presentar:

Dos comprobantes de identidad.

Dos comprobantes de residencia en Virginia.

Un comprobante del número de Seguro Social (SSN), si se les asignó uno, o del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Documentación de la declaración de impuestos, que permita verificar el cumplimiento del requisito tributario.

El DMV de Virginia permite que los residentes que no tienen ciudadanía estadounidense soliciten una Tarjeta de Privilegio de Conductor (Driver Privilege Card) sin necesidad de demostrar presencia legal en Estados Unidos. Chat GPT | IA

¿Cuáles son los costos y cada cuánto se debe renovar?

La primera tarjeta de privilegio de conductor cuesta US$50, mientras que cada renovación tendrá el mismo valor. En cuanto a su vigencia, el DMV establece los siguientes plazos:

Hasta ocho años: para la mayoría de los titulares.

Cinco años: para quienes tengan 75 años o más.

Hasta cinco años: para determinadas personas sujetas a obligaciones de registro estatal.

La renovación puede realizarse hasta un año antes de su vencimiento. Si se vence, el solicitante deberá comenzar el proceso de solicitud nuevamente.