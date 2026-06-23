Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio

En esta noticia Paro de ATE: no habrá clases en toda la provincia

Los gremios estatales ATE y ATEN anunciaron nuevas medidas de fuerza que se llevarán adelante el miércoles 24 de junio, que afectará el funcionamiento de las escuelas en toda la provincia de Neuquén.

La medida de fuerza se da en rechazo gremial al proyecto del Gas Natural Licuado (GNL) que la Legislatura analizará este miércoles y que implica una baja en las regalías que percibe Neuquén.

Paro de ATE: no habrá clases en toda la provincia

Los gremios confirmaron una medida de fuerza de 24 horas que se llevará adelante en toda la provincia. La huelga incluye una movilización, que comenzará a las 9 de la mañana, hacia el edificio legislativo.

“Este miércoles 24 de junio, paramos y nos movilizamos en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales”, explicó el secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quintriqueo.

Paro nacional confirmado | Docentes anunciaron una nueva medida de fuerza y toda esta semana no habrá clases (foto: archivo).

ATEN, el gremio docente, confirmó su adhesión a la medida de fuerza “en defensa de los recursos naturales”.

De esta manera, el sindicato confirmó que el paro docente será de alcance provincial y que durará 24 horas, mientras se trata la Ley en el recinto.

La iniciativa que generó el rechazo gremial busca convertir en ley el acta acuerdo firmado entre la Provincia y YPF para la producción de gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales, ubicadas al norte de la Comarca Petrolera.