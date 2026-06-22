En un entorno empresarial cada vez más saturado, las organizaciones buscan estrategias para crear nuevos mercados en lugar de competir en industrias abarrotadas. Este enfoque se vuelve crucial para el crecimiento sostenible, permitiendo a las empresas diferenciarse y prosperar sin la presión de la competencia directa.

Renée Mauborgne, experta en estrategia y coautora de la famosa “Estrategia del Océano Azul”, ha demostrado que la innovación en valor es el motor que impulsa este cambio. Su trabajo resalta la importancia de identificar oportunidades donde la competencia es irrelevante, lo que permite a las empresas explorar nuevos espacios de mercado.

Cómo crear nuevos mercados sin competir directamente con otros jugadores (foto: WOBI, World Business Forum).

Crecimiento Estratégico: Más Allá de la Competencia

La saturación de mercados ha llevado a muchas empresas a competir ferozmente por los mismos clientes, lo que resulta en un estancamiento del crecimiento. Sin embargo, la estrategia del océano azul, propuesta por Renée Mauborgne, sugiere que las organizaciones pueden crear nuevos espacios de mercado donde la competencia sea irrelevante. Este enfoque permite a las empresas innovar y diferenciarse, generando un crecimiento sostenible.

La innovación en valor es el motor que impulsa este cambio . En lugar de centrarse en mejorar la eficiencia operativa o en el posicionamiento competitivo, las empresas deben buscar crear valor de manera simultánea a un bajo costo. Este concepto ha sido ejemplificado por empresas como Cirque du Soleil y Nintendo, que han redefinido sus categorías al dejar de competir en términos tradicionales.

La creación no disruptiva, un concepto introducido por Mauborgne en su reciente obra, permite a las organizaciones generar nuevos mercados sin desplazar a los existentes. Esto no solo beneficia a las empresas, sino que también preserva empleos y comunidades, promoviendo un crecimiento que es tanto comercialmente viable como socialmente responsable.

Estrategias para Navegar la Incertidumbre

En un entorno empresarial cada vez más incierto, las organizaciones deben adoptar estrategias que les permitan navegar la disrupción de manera constructiva. La investigación de Mauborgne muestra que la confianza de los equipos es crucial para explorar nuevos espacios de mercado. Las empresas que fomentan un ambiente de confianza y colaboración están mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades emergentes.

Implementar un marco sistemático, como el propuesto en “Blue Ocean Shift”, puede ayudar a las organizaciones a transitar de océanos rojos a azules. Este proceso no solo se centra en la estrategia, sino también en los desafíos humanos y organizacionales que surgen al ejecutar un cambio estratégico . Así, las empresas pueden transformar su cultura organizacional y tomar decisiones más informadas que impulsen su crecimiento a largo plazo.

La transformación del entorno empresarial hacia modelos más sostenibles y colaborativos se presenta como un desafío ineludible para las organizaciones del futuro. La capacidad de adaptarse a estas nuevas dinámicas será crucial para su supervivencia y crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.

Reneé Mauborgne, reconocida por su enfoque en la creación de espacios de mercado, abordará estos temas en el World Business Forum organizado por WOBI, ofreciendo perspectivas valiosas sobre cómo las empresas pueden navegar en este nuevo panorama.