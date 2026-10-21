Cuándo terminan las clases provincia por provincia, según el calendario escolar 2026.

La Secretaría de Educación de la Nación confirmó cuándo terminan las clases del ciclo lectivo 2026 en las distintas provincias argentinas.
De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE), las fechas de finalización no serán igual para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
Por qué las clases terminan antes en CABA
A través de la Resolución 484/24, el Consejo Federal de Educación estableció que el calendario escolar vigente debía contener 190 días de clases efectivos y el cumplimiento de 760 horas para el nivel primario y 900 en secundarios.
En CABA, los alumnos finalizarán las clases el viernes 18 de diciembre, mientras que, en provincia de Buenos Aires, finalizarán el martes 22.
La diferencia responde, en parte, al momento en que comenzó el calendario escolar en cada distrito. En la Ciudad, las clases arrancaron el 25 de febrero, mientras que en la Provincia el 2 de marzo. Por este motivo, el cierre del ciclo lectivo se produce en fechas distintas.
En este sentido, el calendario escolar no es idéntico en todas las jurisdicciones. Cada provincia establece sus propias fechas de inicio y finalización, dentro de los criterios generales fijados por el CFE.
Calendario escolar: cuándo finalizan las clases en cada provincia
Según la Secretaría de Educación, las clases en las provincias finalizarán en las siguientes fechas:
|Buenos Aires
|22/12/2026
|CABA
|18/12/2026
|Catamarca
|18/12/2026
|Chaco
|18/12/2026
|Chubut
|18/12/2026
|Córdoba
|18/12/2026
|Corrientes
|18/12/2026
|Entre Ríos
|18/12/2026
|Formosa
|17/12/2026
|Jujuy
|18/12/2026
|La Pampa
|23/12/2026
|La Rioja
|18/12/2026
|Mendoza
|22/12/2026
|Misiones
|18/12/2026
|Neuquén
|18/12/2026
|Río Negro
|18/12/2026
|Salta
|18/12/2026
|San Juan
|18/12/2026
|San Luis
|18/12/2026
|Santa Cruz
|18/12/2026
|Santa Fe
|18/12/2026
|Santiago del Estero
|18/12/2026
|Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
|18/12/2026
|Tucumán
|18/12/2026
Cuántas horas debe cumplir cada nivel
La Resolución 484/24 establece que para que un día de clases sea considerado deberá tener al menos 4 horas de actividades pedagógicas.
El cumplimiento de 190 días de escolaridad se compone de la siguiente manera:
- Nivel inicial: 570 horas reloj.
- Nivel primario: 760 horas reloj.
- Nivel secundario: 900 horas reloj.