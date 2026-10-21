La Secretaría de Educación de la Nación confirmó cuándo terminan las clases del ciclo lectivo 2026 en las distintas provincias argentinas.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE), las fechas de finalización no serán igual para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Por qué las clases terminan antes en CABA

A través de la Resolución 484/24, el Consejo Federal de Educación estableció que el calendario escolar vigente debía contener 190 días de clases efectivos y el cumplimiento de 760 horas para el nivel primario y 900 en secundarios.

En CABA, los alumnos finalizarán las clases el viernes 18 de diciembre, mientras que, en provincia de Buenos Aires, finalizarán el martes 22.

Cuándo terminan las clases provincia por provincia, según el calendario escolar 2026. Hispanolistic

La diferencia responde, en parte, al momento en que comenzó el calendario escolar en cada distrito. En la Ciudad, las clases arrancaron el 25 de febrero, mientras que en la Provincia el 2 de marzo. Por este motivo, el cierre del ciclo lectivo se produce en fechas distintas.

En este sentido, el calendario escolar no es idéntico en todas las jurisdicciones. Cada provincia establece sus propias fechas de inicio y finalización, dentro de los criterios generales fijados por el CFE.

Cuándo terminan las clases provincia por provincia, según el calendario escolar 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario escolar: cuándo finalizan las clases en cada provincia

Según la Secretaría de Educación, las clases en las provincias finalizarán en las siguientes fechas:

Buenos Aires 22/12/2026 CABA 18/12/2026 Catamarca 18/12/2026 Chaco 18/12/2026 Chubut 18/12/2026 Córdoba 18/12/2026 Corrientes 18/12/2026 Entre Ríos 18/12/2026 Formosa 17/12/2026 Jujuy 18/12/2026 La Pampa 23/12/2026 La Rioja 18/12/2026 Mendoza 22/12/2026 Misiones 18/12/2026 Neuquén 18/12/2026 Río Negro 18/12/2026 Salta 18/12/2026 San Juan 18/12/2026 San Luis 18/12/2026 Santa Cruz 18/12/2026 Santa Fe 18/12/2026 Santiago del Estero 18/12/2026 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 18/12/2026 Tucumán 18/12/2026

Cuántas horas debe cumplir cada nivel

La Resolución 484/24 establece que para que un día de clases sea considerado deberá tener al menos 4 horas de actividades pedagógicas.

El cumplimiento de 190 días de escolaridad se compone de la siguiente manera: