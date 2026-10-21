En esta noticia

La Secretaría de Educación de la Nación confirmó cuándo terminan las clases del ciclo lectivo 2026 en las distintas provincias argentinas.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE), las fechas de finalización no serán igual para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar

Cómo autorizar a alguien a manejar tu auto en Argentina: el trámite que podés hacer desde el celular

Te puede interesar

Qué significa la señal de tránsito de un auto que baja por un triángulo y por qué es importante

Por qué las clases terminan antes en CABA

A través de la Resolución 484/24, el Consejo Federal de Educación estableció que el calendario escolar vigente debía contener 190 días de clases efectivos y el cumplimiento de 760 horas para el nivel primario y 900 en secundarios.

En CABA, los alumnos finalizarán las clases el viernes 18 de diciembre, mientras que, en provincia de Buenos Aires, finalizarán el martes 22.

Cuándo terminan las clases provincia por provincia, según el calendario escolar 2026.
Cuándo terminan las clases provincia por provincia, según el calendario escolar 2026.Hispanolistic

La diferencia responde, en parte, al momento en que comenzó el calendario escolar en cada distrito. En la Ciudad, las clases arrancaron el 25 de febrero, mientras que en la Provincia el 2 de marzo. Por este motivo, el cierre del ciclo lectivo se produce en fechas distintas.

En este sentido, el calendario escolar no es idéntico en todas las jurisdicciones. Cada provincia establece sus propias fechas de inicio y finalización, dentro de los criterios generales fijados por el CFE.

Cuándo terminan las clases provincia por provincia, según el calendario escolar 2026.
Cuándo terminan las clases provincia por provincia, según el calendario escolar 2026.Fuente: ShutterstockShutterstock

Calendario escolar: cuándo finalizan las clases en cada provincia

Según la Secretaría de Educación, las clases en las provincias finalizarán en las siguientes fechas:

Buenos Aires22/12/2026
CABA18/12/2026
Catamarca18/12/2026
Chaco18/12/2026
Chubut18/12/2026
Córdoba18/12/2026
Corrientes18/12/2026
Entre Ríos18/12/2026
Formosa17/12/2026
Jujuy18/12/2026
La Pampa23/12/2026
La Rioja18/12/2026
Mendoza22/12/2026
Misiones18/12/2026
Neuquén18/12/2026
Río Negro18/12/2026
Salta18/12/2026
San Juan18/12/2026
San Luis18/12/2026
Santa Cruz18/12/2026
Santa Fe18/12/2026
Santiago del Estero18/12/2026
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur18/12/2026
Tucumán18/12/2026

Te puede interesar

La manera ideal de lavar el trapo de cocina para eliminar las bacterias y evitar el moho, según expertos

Te puede interesar

Para qué sirven los pequeños agujeros negro en la puerta del microondas y por qué son importantes para su funcionamiento

Cuántas horas debe cumplir cada nivel

La Resolución 484/24 establece que para que un día de clases sea considerado deberá tener al menos 4 horas de actividades pedagógicas.

El cumplimiento de 190 días de escolaridad se compone de la siguiente manera:

  • Nivel inicial: 570 horas reloj.
  • Nivel primario: 760 horas reloj.
  • Nivel secundario: 900 horas reloj.