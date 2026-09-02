Supo ser uno de los grandes depredadores de su territorio: hoy quedan menos de 400 y está en riesgo de desaparecer

En las densas selvas tropicales del archipiélago indonesio habita el tigre de Sumatra, considerado el felino más pequeño que existe en la actualidad y el principal depredador de esa región insular.

Aislamientos evolutivos ocurridos miles de años atrás derivaron en características físicas particulares que le permitieron adaptarse a ese ecosistema, pero en las últimas décadas la tala indiscriminada de su hábitat y la persecución ilegal redujeron su población a niveles críticos.

Evolución, enanismo insular y características de la especie

El origen del tigre de Sumatra se remonta aproximadamente a unos once mil años, cuando el aumento del nivel del mar tras el último período glaciar separó la isla del continente asiático.

Ese aislamiento geográfico provocó un proceso evolutivo conocido como enanismo insular, donde el animal adaptó su tamaño al espacio y a las presas disponibles en la masa terrestre .

Los ejemplares machos alcanzan un promedio de 2,3 metros de longitud y 110 kilos de peso, mientras que las hembras rondan los 90 kilos, dimensiones considerablemente menores a las de otras subespecies Continentales.

Supo ser uno de los grandes depredadores de su territorio: hoy quedan menos de 400 y está en riesgo de desaparecer

Poseen además un pelaje naranja más oscuro con rayas negras tupidas que les facilitan el camuflaje en la vegetación densa. En cuanto a su comportamiento, son mamíferos solitarios y de hábitos nocturnos que cazan una amplia variedad de animales, desde aves y peces hasta tapires, monos y jabalíes.

Los factores que impulsan la amenaza de extinción

La pérdida constante de ejemplares responde principalmente a la destrucción sistemática de su entorno natural y al avance de la caza furtiva con fines comerciales.

Entre los años 2000 y 2012, el avance masivo de las plantaciones de aceite de palma aceleró la deforestación, fragmentando el territorio disponible y dificultando el encuentro entre ejemplares para su reproducción .

A esta problemática se suma que una porción significativa del territorio donde habita la especie se encuentra fuera de los parques nacionales y reservas protegidas.

Esta falta de fiscalización directa en áreas abiertas facilita accionar a los cazadores ilegales y complica el monitoreo real sobre la cantidad de población y el estado reproductivo de los felinos.

Monitoreo científico y endurecimiento de las sanciones

Investigaciones recientes respaldadas por cámaras trampa han revelado datos alarmantes sobre la estructura demográfica de la especie, mostrando una fuerte desproporción hacia los ejemplares machos y una baja presencia de crías en libertad.

Estas mediciones indican que las presiones sobre el hábitat continúan limitando la capacidad de la especie para recuperarse de forma natural.

Frente a esta situación, Indonesia endureció las leyes de conservación mediante la actualización de la Ley 32/2024, la cual establece penas de prisión que van desde los 3 hasta los 15 años para quienes cacen o comercialicen estos animales.