Banco Provincia lanzó una propuesta especial para sus clientes por su 204° aniversario. Se trata de un juego dentro de Cuenta DNI que permite ganar uno de los 10.000 beneficios disponibles.

Quienes completen el desafío podrán acceder a un 40% de reintegro, con un tope de $40.000, para utilizar durante la segunda mitad de septiembre.

La promoción forma parte de la Semana del Cliente, una campaña que suma distintos beneficios, descuentos y propuestas especiales para los usuarios de la entidad.

Cómo participar del juego de Cuenta DNI

El juego se llama Aventura Cuenta DNI y se encuentra dentro de la aplicación. Para participar, los usuarios deben ingresar a Cuenta DNI y acceder a la propuesta desde el banner correspondiente.

La iniciativa permite participar por 10.000 beneficios, que consisten en un 40% de descuento con un tope de reintegro de $40.000.

Según los últimos datos actualizados por Banco Provincia, el juego está disponible del 6 al 11 de septiembre de 2026 , como parte de las acciones por el aniversario de la entidad.

Quienes completen el desafío podrán acceder a un 40% de reintegro, con un tope de $40.000, para utilizar durante la segunda mitad de septiembre. (Foto: Banco Provincia) Banco Provincia

Cuenta DNI: cómo ganar el reintegro de hasta $40.000

Quienes resulten ganadores podrán acceder a un 40% de reintegro, con un tope máximo de $40.000 por beneficio.

El descuento podrá utilizarse entre el 14 y el 30 de septiembre en compras realizadas con Cuenta DNI, en los comercios que acepten este medio de pago.

Además, las personas que participen de Aventura Cuenta DNI también podrán acceder a un sorteo especial de premios tecnológicos, como parte de la Semana del Cliente.

Qué otros beneficios ofrece Banco Provincia

La celebración por los 204 años de Banco Provincia también incluye promociones en otros servicios y productos de la entidad.

A través de Provincia Compras, los clientes podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés en productos de la tienda durante los días que dure la acción.

Además, el programa “mesumo” tendrá una promoción especial con un 25% de ahorro en puntos para acceder a vouchers gastronómicos.

Por último, el 11 de septiembre, quienes paguen con Cuenta DNI en comercios gastronómicos adheridos podrán acceder a un 30% de reintegro, con un tope de $15.000 por persona.