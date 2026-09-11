Confirman nuevo festivo para el 26 de diciembre y lo disfrutarán 8 millones de personas en todo el país.

Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 11 de septiembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 11 de septiembre

1917: Nace en Sarrat, Filipinas, el que será dictador de su país Ferdinand Marcos. En 1965 resultará elegido presidente, pero modoficará la constitución y asumirá poderes dictatoriales. Tras las fraudulentas elecciones de 1986, tendrá que abandonar su país ante la presión popular. El 28 de septiembre de 1989, morirá a los 72 años en su exilio dorado de Hawái. (Hace 109 años)

1903: En Frankfurt del Main nace Theodor Ludwig Wiesengrund, conocido como Theodor Adorno (apellido de soltera de su madre), filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán. (Hace 123 años)

1885: Nace en Eastwood (Inglaterra) David Herbert Lawrence, escritor británico, uno de los más influyentes en lengua inglesa del siglo XX. (Hace 141 años)

1653: En Copenhague, Dinamarca, nace Ulrica Leonor que será reina de Suecia y esposa de Carlos XI. Hija del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amalia de Brunswick-Luneburgo. Merecerá el reconocimiento de su pueblo por sus obras de beneficencia como la creación de una casa para pobres y un orfanato en las afueras de Estocolmo. (Hace 373 años)

1524: En el castillo de la Possonière, cercano a Vendômme (Francia), nace Pierre de Ronsard, escritor y poeta francés del Siglo XVI. Entre otras obras suyas destacarán "Odas" y "Los amores de Casandra", una hermosa colección de sonetos amorosos. (Hace 502 años)

1971: Fallece en Moscú (URSS) el que fue máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que depuró los excesos cometidos por Stalin y acercó posturas con el Occidente capitalista. (Hace 55 años)

1888: Muere en Asunción del Paraguay, Domingo Faustino Sarmiento, político y escritor argentino, primer presidente civil de la República (1868-1874) y una de las personalidades suramericanas más ilustres del siglo XIX. Su principal vocación: la enseñanza. En su honor, en 1943, 55 años después de su muerte, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) reunida en Panamá establecerá el 11 de septiembre como Día del Maestro en todo el continente latinoamericano. (Hace 138 años)

1808: Fallece en Santa Fé de Bogotá (Colombia) José Celestino Mutis, sacerdote y botánico español, afamado científico de su época. (Hace 218 años)

1161: Fallece Melisenda, reina de Jerusalén de 1131 a 1153 y mujer de carácter que no dudó en usar la fuerza para lograr sus objetivos. (Hace 865 años)

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante de los destacados es el nacimiento de Ferdinand Marcos en 1917, ya que su elección como presidente y posterior gestión como dictador transformaron radicalmente la historia política de Filipinas, culminando en su derrocamiento tras las elecciones fraudulentas de 1986 y dejando un impacto duradero en el país.