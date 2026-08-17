Sucedió hace 25 años y no volverá a pasar hasta dentro de 974 años.

El año 2000 quedó marcado en la historia como uno de los momentos más simbólicos de los últimos siglos. Millones de personas alrededor del mundo celebraron la llegada de un supuesto nuevo milenio, mientras crecía la expectativa por lo que podía suceder con las computadoras y la tecnología.

Sin embargo, existe un detalle que suele pasar inadvertido: el verdadero cambio de milenio ocurrió el 1 de enero de 2001, no en 2000. Esto se debe a que el calendario no contempla un año cero, por lo que el primer milenio comenzó en el año 1 y terminó en el 1000; el segundo terminó en el 2000 y el tercero comenzó en 2001.

Qué ocurrió con el cambio de milenio

Durante la noche del 31 de diciembre de 2000 al 1 de enero de 2001, el mundo dejó atrás el segundo milenio y comenzó oficialmente el tercero.

La confusión se había instalado un año antes. La transición de 1999 a 2000 fue presentada y celebrada masivamente como el comienzo del nuevo milenio debido al enorme impacto cultural que tenía la llegada del año 2000. De hecho, en muchos países los festejos se realizaron la noche del 31 de diciembre de 1999.

Qué pasó con el cambio de milenio. Foto archivo. Freepik

Por qué el año 2000 fue tan particular

El año 2000 también tuvo otra característica extraordinaria: fue bisiesto pese a terminar en “00”.

Según las reglas del calendario gregoriano, los años divisibles por 100 no son bisiestos, salvo que también sean divisibles por 400. Por eso, mientras 1900 no fue bisiesto, 2000 sí tuvo 366 días y contó con un 29 de febrero.

Además, el cambio de milenio estuvo acompañado por una enorme preocupación tecnológica conocida como Y2K o problema del año 2000. Se temía que algunos sistemas informáticos interpretaran el año 2000 como 1900 y provocaran fallas en bancos, servicios públicos, transportes y otros sistemas.

Cuándo será el próximo cambio de milenio

Aunque popularmente se considera que el nuevo milenio comenzó en 2000, la cronología tradicional establece que el tercer milenio comenzó el 1 de enero de 2001 y terminará el 31 de diciembre de 3000.

Por lo tanto, el próximo cambio de milenio será entre el 31 de diciembre de 3000 y el 1 de enero de 3001. Faltan casi diez siglos para que vuelva a producirse un acontecimiento de esa magnitud.

El año 2000, entonces, quedó como una fecha única por la combinación de varios factores: el cambio de cifras, los festejos globales, el temor al Y2K y la particularidad de ser un año bisiesto excepcional.